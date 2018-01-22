موجة جديدة من الجدل شهدتها مواقع التواصل في الجزائر، بعد انتشار فيديو يظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أثناء لقائه أمس، الأحد، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز مستشار الملك سلمان.

ولفت نظر النشطاء في المقطع الذي نشره التلفزيون الجزائري، الحالة المرتبكة التي ظهر بها “بوتفليقة” حيث ظهر عليه “الرعشة” والإعياء الشديد.

وربط النشطاء وضع الرئيس الجزائري بما يتردد عن مؤشرات سيناريو يحبك في سرايا السلطة لعهدة خامسة له.

وكان ناشطون طالبوا بوتفليقة بالتنحي، وترك الفرص لشخص مدرك، ولائق صحيا لإدارة البلاد عبر انتخابات نزيهة.

في القانون الجزائري يقول ذوي الاعاقة الاعاقة الحركية و الاعاقة الذهنية و الاعاقة البصرية ممنوع عليهم ان يعملون في مقرات حكومية او مؤسسات حكومية او مؤسسات الخواص او في المقاهي و المطاعم لانهم لا يسطتيعون العمل و(بوتفليقة معوق حركيا)و هو حاكم و هاؤلاء الجزائريين لا يطبقون القانون — samir belkhiri (@samirbelkhiri8) January 22, 2018

بوتفليقة ههههه حتى الجلوس ما يستطيع !!!!!!¡ — fatima (@fatima66810728) January 22, 2018

کي نسمع : بوتفلیقة ملیح. لي دایرین بیه هما لي ماشي ملاح. pic.twitter.com/bcqAUFRpOm — ChatNoir (@GnChNr) January 22, 2018

لا خوف على #الجزائر ما دامت ديانتها عبادة الأصنام. شعب يقيم الصفوف من أجل إلقاء التحية على صورة بوتفليقة، ثم يتم تكريم صورة بوتفليقة الصنمية وتوشيحها بوسام شرفي وفي الأخير التصفيق على انجازات هاته الصورة الصنمية. #الجزائر_القوة_الإقليمية pic.twitter.com/6FtFQIaeul — abdo dialo (@abdo_dialo) January 22, 2018

وجرى لقاء أمس بحضور رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، الذي برر قبلها بيوم فقط اعتذار بلاده للسعودية عن لافتة رفعها مشجعون لناد كرة قدم محلي وصفت بـ”المسيئة” للملك سلمان بن عبد العزيز.

يشار إلى أنه قبل أيام أشغلت الطريقة التي كُرم بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال لقاء وزير الداخلية برؤساء البلديات في المركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر العاصمة، غضب مستخدمي مواقع التواصل.

وقد صبت أغلب التعليقات في انتقاد هذا المشهد الذي تناقلته عدة صفحات وحسابات بعض المدونين، بعدما وضع المنظمون صورة للرئيس، ثم وشحوها بألوان العلم الجزائري، قبل أن تضج القاعة بالتصفيق.

وقد لقيت الندوة الوطنية التي عقدتها وزارة الداخلية مع رؤساء المجلس المحلية المنتخبة، من أجل توجيه مجموعة من التعليمات تتعلق بكيفية تسيير الجماعات المحلية مستقبلا، اهتماما بالغا من لدن العديد من الجزائريين، بيد أن هذا الاهتمام لم يكن منصبا على مضمون الندوة، بل على “طريقة تكريم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نظير ما قدمه من إنجازات للجزائر”.

وفي المنصة الرئيسية بالمركز الدولي للمؤتمرات، حيث كان يتواجد وزير الداخلية نورالدين بدوي ومجموعة أخرى من المسؤولين المركزيين، وضعت صورة كبيرة للرئيس مغطاة بستار يلفها وقد وشحت بألوان العلم الجزائري، قبل أن يتقدم أحد المنظمين لإزاحة الستار ومضى كل المتواجدين في القاعة يصفقون لهذه اللقطة.

وقد أثار الأمر جدلا كبيرا على مواقع التواصل بالنظر إلى الطريقة التي اعتمدت في تكريم المسؤول الأول في الجزائر الذي بقي متواريا عن واجهة الأحداث منذ سنوات عدة بسبب المرض، خاصة وأنها المرة الأولى التي يشاهد فيها الجزائريون تكريم مجرد صورة للرئيس بوتفليقة بدل أن ينوب عنه شخص في حفل التكريم، كما جرت العادة في السابق.