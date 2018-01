تعرَّض كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد لإصابة بليغة في وجهه خلال المباراة التي جمعت فريقه مع نادي ديبورتيفو لاكورونيا ضمن مباريات الدوري الإسباني، مساء الأحد.

ووفقا للفيديوهات والصور التي رصدتها “وطن”، فقد جاءت إصابة رونالدو عندما حاول مدافع الفريق الخصم إبعاد الكرة بقدمه من أمام رأس كريستيانو، ليصطدم حذاؤه برأس اللاعب البرتغالي بعدما دخلت الكرة الشباك، فيما سالت الدماء على وجهه.

وعقب تلقيه مساعدة عاجلة من الفريق الطبي للنادي الإسباني، طلب رونالدو من أحد أعضاء الفريق الحصول على هاتف محمول لرؤية مدى الخطورة في إصابة وجهه، وبدت علامات الامتعاض عليه، بعدما رأى وجهه عبر كاميرا الهاتف الأمامية.

Real Madrid vs Deportivo La Coruna⚽️ GOOOAL Call the Ambulance #RealMadrid #Deportivo #DeportivoLaCoruna #RealMadridDepor #RealMadridDeportivo #ChampionsLeague #MLS #LaLiga #WorldCup #WorldCup2018 #futbol⚽️#Soccer⚽️ #news #Cristiano #CristianoRonaldo #Ronaldo #goals #replay pic.twitter.com/cWtUWh4bE2

— In Case You Missed It (@uCannotStopNews) ٢١ يناير، ٢٠١٨