كشفت مصادر مطلعة بشركة طيران الاتحاد الإماراتية المملوكة لحكومة أبو ظبي بالكامل، بأن الشركة تعصف بها أزمة مالية خانقة اضطرتها لتعرض على طياريها إجازات مفتوحة بدون مرتب.

وقالت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اخبرني مصدر يعمل بشركة طيران أبوظبي “طيران الاتحاد” أن الشركة تعصف بها مشاكل مالية ضخمة مما استدعى الشركة أن تعرض على طيّاريها خيار تسريحهم في إجازات مفتوحة غير مدفوعة الراتب ولمدد طويلة”.

وأضافت قائلة: “سبحان الله! أرادوا محاصرة شركة الخطوط القطرية #qatarairways فحاصرتهم الأزمة المالية.. #قطر”.

اخبرني مصدر يعمل بشركة طيران أبوظبي “طيران الاتحاد” أن الشركة تعصف بها مشاكل مالية ضخمة مما استدعى الشركة أن تعرض على طيّاريها خيار تسريحهم في إجازات مفتوحة غير مدفوعة الراتب ولمدد طويلة..

سبحان الله! أرادوا محاصرة شركة الخطوط القطرية #qatarairways فحاصرتهم الأزمة المالية..#قطر pic.twitter.com/5exOJSFRib — خديجة بن قنة (@Benguennak) January 22, 2018

يشار إلى أن أزمة حصار قطر قد بدأت بإجراءات متعددة، منها منع طيران الخطوط الجوية القطرية من استخدام أجواء دول الحصار أو التوجه لمطاراتها مما سلط الضوء على اتفاقية شيكاغو عام 1944 المنظمة لمجال الطيران.

وقد أضر الإجراء بحركات تنقل عشرات الآلاف من المسافرين، وحرم آخرين من الوصول إلى وجهاتهم النهائية.

ولجأت قطر لمنظمة الطيران الدولي للفصل في هذا الحظر، مع العلم أن المادة الرابعة والثمانين من النظام الأساسي للمنظمة تنص على أنه في حال نشوب نزاع بين دولتين عضوين أو أكثر يتعذر فضه عن طريق التفاوض يمكن أن يبحثه المجلس بناء على طلب أي دولة طرف في النزاع.

مباشرة بعد إعلان الحصار، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر أنها توصلت إلى ترتيبات دولية لتحديد ممرات ملاحية للطيران القطري فوق المياه الإقليمية والدولية لمواجهة حظر بعض دول الخليج.

وبدأت الجهات المعنية في قطر بالتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالموضوع وعلى رأسها منظمة الطيران المدني إيكاو لتدارس أفضل السبل لضمان سلامة النقل الجوي والعمل على وقف إغلاق الأجواء.

وبادرت إيكاو فور إعلان الحظر على الطيران القطري إلى وضع خطوط ملاحة بديلة لضمان سلامة واستمرار الرحلات الجوية من الدوحة وإليها.

وأكدت أن الهدف الذي تسعى إليه هو ضمان بقاء الأجواء مفتوحة بصورة أكبر في العالم، وضمان أمن وسلامة وتنظيم الملاحة الجوية.