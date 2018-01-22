أخيرا تذكر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن هناك مدنيين يعيشون في اليمن, فخرج يقول إن بلاده التي تقود التحالف العربي ودول التحالف نفسه، تعد لإطلاق عمليات إنسانية شاملة في اليمن وذلك في أعقاب نداء أممي لتوفير قرابة 3 مليارات دولار.

جاءت تصريحات المسؤول السعودي، خلال ترأسه للاجتماع الاستئنائي الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد، أمس الأحد، في الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس″.

وذكر الجبير، أن المملكة ودول التحالف تعد لإطلاق عمليات إنسانية شاملة في اليمن لإغاثة ومساعدة شعبه “من خلال تقديم الدعم المالي لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، وفتح منافذ برية وجوية جديدة”.

وأشار أن الخطة تتضمن أيضا “توسعة وتحسين الموانئ اليمنية على البحر الأحمر وبحر العرب؛ لزيادة الواردات التجارية والمساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني”.

وكانت الأمم المتحدة، قد أطلقت الأحد، أكبر نداء إنساني، دعت فيه مجتمع المانحين إلى توفير ما يقرب من 3 مليارات دولار لمساعدة أكثر من 13 مليون يمني ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018.

وفي ذات السياق، أشار الجبير، إلى أن بلاده قدمت مساعدات لليمن، بقيمة تجاوزت 10.2 مليار دولار، منذ بداية الحرب، شملت المساعدات الإنسانية والإنمائية والتنموية والحكومية.

وأتهم الجبير”النظام الإيراني من خلال ذراعه المتمرد في اليمن (في إشار لجماعة الحوثيين) بالعمل على زرع الفتن والنزاعات الطائفية بين أبناء اليمن وإمداد الميليشيات الحوثية بالأسلحة والذخائر والصواريخ مستهدفاً إطالة أمد الأزمة ومعاناة الشعب اليمني”.

كما اتهم الجبير جماعة الحوثي “بعمليات نهب وسرقة ومصادرة للمساعدات (منذ بداية الحرب) من أبرزها اعتراض أكثر من 85 سفينة مساعدات، وأكثر من 124 قافلة غذائية وأكثر من 628 شاحنة مساعدات إنسانية وأكثر من 5500 سلة غذائية، إضافة إلى قيامها بعمليات اختطاف وقتل لعمال الإغاثة في اليمن”، وفقا لذات الوكالة.

ومن المقرر، أن يعقد وزراء خارجية دول التحالف العربي، في وقت لاحق الإثنين، اجتماعا ومؤتمرا صحافيا في العاصمة السعودية الرياض، لإعلان تفاصيل الخطة الإنسانية الشاملة في اليمن،

وذكرت وكالة “سبأ” اليمنية الرسمية، أنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر الصحافي، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله الربيعة وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، والمتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي