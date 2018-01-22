في هجوم جديد على قطر حاول مستشار الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي، إظهار الاقتصاد القطري في حالة ضعف بعد الحصار عن طريق أرقام وهمية وإحصائيات “مفبركة”.

ودون الاستناد لأية تقارير أو ذكر أي مصادر، دون مستشار ابن زايد في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) محاولا إظهار قطر في حالة انهاك اقتصادي ما نصه:”بيانات قطرية بعد 8 اشهر من المقاطعة: تراجع النمو الاقتصادي الى 2% ارتفاع الدين العام الى 130% من الناتج المحلي عجز الميزانية 7,7% من الناتج المحلي انخفاض تصنيف قطر السيادي لأدنى مستوى تراجع الصندوق السيادي 20% ارتفاع ميزانية الدفاع وصفقات الاسلحة 1500%”

بيانات قطرية بعد 8 اشهر من المقاطعة: تراجع النمو الاقتصادي الى 2% ارتفاع الدين العام الى 130% من الناتج المحلي عجز الميزانية 7,7% من الناتج المحلي انخفاض تصنيف قطر السيادي لأدنى مستوى تراجع الصندوق السيادي 20% ارتفاع ميزانية الدفاع وصفقات الاسلحة 1500% — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 22, 2018

مزاعم عبد الخالق عبدالله فندها النشطاء الذين ردوا عليها بتعليقات نارية فضحت كذبه، وأورد بعضهم إحصائيات رسمية تثبت ارتفاع النمو الاقتصادي في قطر فضلا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي.

ربما هذا ماتقصده !!

مثقف وثور في نفس الوقت كيف تمشي .

قبحك الله ، قليل من الإحترام لعقول متابعينك .. pic.twitter.com/kC1T6G12Db — Abdulla M. Al-Khater (@AMKAlkhater) January 22, 2018

أعتقد أن هذه التغريدة موجهةٌ إلى دول الحصار وبالأخص لابن سلمان وابن زايد بأن حصاركم لـ #قطر آتى أُكُله.. والحقيقة عكس ذلك تماماً بدليل أن قطاع الغاز لم يتأثر بالحصار ناهيك عن أن سعر الغاز القطري قفز من ٥ دولار إلى ١٢ دولار والبورصة تجاوزت حاجز الـ٩٢٠٠ نقطة؟! pic.twitter.com/RBWTrX81TB — 🌏 الشبكة العربية (@ArabNetwork_) January 22, 2018

الإحصائية هذي صحيحه في أحلامك 😂 — فاطمه بنت محمد🇶🇦# تميم (@Fatma53__) January 22, 2018

و الله انت مريض😂 — حسام المعمري (@QKwwZXzJyY47moo) January 22, 2018

من عند امك الأرقام كذب لن في حمير نفسك ممكن يصدقونك. اكذب اكثر كلامك مارح يأثر في النمو الي نشوفه وعايشينه. ام انتو فا اقتصادكم في هبوط كبير. والدليل الضرايب وادفع ريال حق التكسي. ها ها هي. والله انك مسخره يا قرد دبي — صارم قطر (@8L0PAX08thR6GHG) January 22, 2018

وفي تكذيب لمزاعم مستشار محمد بن زايد، أكد نشطاء أن معظم اقتصاد قطر يعتمد على الغاز وهذا القطاع لم يتأثر نتيجة الحصار، بل قفز سعر الغاز القطري من ٥ دولار إلى ١٢ دولار، كما أن والبورصة تجاوزت حاجز الـ٩٢٠٠ نقطة.

دكتور: اقتصاد قطر معتمد على الغاز وهذا القطاع لم يتأثر بالحصار/مقاطعة ومعدل النمو٢.٥ وهو افضل حالا من #السعودية خسارة #الإمارات و #السعودية للسوق القطري سلبي جدا على اقتصادهما وهذا معلوم بالضرورة ولا يحتاج إلى ذكاء وهو مالم تقع فيه قطر بقطع الغاز عنكم تحياتي — محمد علي #القدس_عاصمة_العرب (@Abu_Mariam33533) January 22, 2018

المفروض انك مقاطع قطر ليش كل تغريداتك عنها

ترى أخبر عليك شيوخك ويسون فيك مثل السركال لما سلم على رئيس اتحاد القدم القطري

🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — يوسف اليوسف (@ysfalysf) January 22, 2018

زرنا الامارات لقينها قائمة على الدعارة

والاماراتي حالته حاله من تخبط عيال زايد

زرناقطر لقينها قائمة ع مكتسباتهم

وفي رغدالعيش من حكمةالقيادة — ناصر السنة (@qqqz5) January 22, 2018

الحقيقة – ارتفاع النمو الاقتصادي الى 3.5% عام 2018 – لصندوق السيادي راح يرتفع 350 مليار هل السنة – تصنيف قطر السيادي الافضل في الخليج والشرق الاوسط – فائض في الميزانية بتوقع اكبر شركات التصنيف موديز 5 مليارات في 2018 – والبورصة مولعة فوقف 9200 نقطة … — Hassan A Daib (@HassanAhmedDai1) January 22, 2018

وأظهر اقتصاد دولة قطر ثباتاً وقوة مكنته من مواجهة آثار الحصار، حيث نجحت التدابير المتخذة من قبل الدولة في الحد من تداعيات الحصار، بل حولته إلى عامل تحد نتج عن مواجهته توسع وتطوير قطاعات مختلفة.

ولإيجاد بدائل عن دول الحصار وتشجيعا للاكتفاء الذاتي للبلاد، تبنت دولة قطر في العام المنصرم مشاريع رئيسية أسهمت في تعزيز اقتصاد البلاد، كان من أبرزها افتتاح ميناء حمد، أحد أكبر موانئ المنطقة، وقرار خفض قيمة الإيجار بنسبة 50 في المئة لجميع المستثمرين خلال العامين 2018- 2019 في المناطق اللوجستية في الأجزاء الجنوبية من دولة قطر.

وأثمرت تلك المشاريع والمبادرات والتوجهات التي تضافرت فيها جهود القطاع العام والخاص، نتائج ترجمتها الأرقام والإحصاءات التي صدرت عن الجهات الرسمية أو الرقابية الدولية في هذا المجال، فحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 1.9 في المئة خلال الربع الثالث من العام 2017، كما سجل اقتصاد قطر واحداً من أسرع معدلات النمو في المنطقة عندما زاد إجمالي الناتج المحلي بين يوليو وسبتمبر الماضيين نحو 2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ونمت معظم القطاعات الاقتصادية بما يقارب 4 في المئة باستثناء قطاع الهيدروكربونات الذي نما بنحو 20 في المئة.

وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ورغم الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، أظهر الاقتصاد القطري أداء مرناً منذ بدء الحصار، وشهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنا ملحوظاً، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة ورصيد الحساب الجاري والتضخم فهي في منطقة الأمان، حيث سجلت الصادرات والواردات ارتفاعاً مستقراً خلال شهري يوليو وأغسطس من العام 2017..

كما ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 17.7 في المئة في أغسطس 2017 مقارنة بالعام الماضي، ولم يحدث أي انقطاع في صادرات دولة قطر من الغاز، وحافظت الدولة أيضا على توريد سلس من صادرات الغاز لشركائها التجاريين.

وكان متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي أقل من 1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

ووفقاً لأحدث تقرير أعده صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 2.5 في المئة في عام 2017 إلى 3.1 في المئة في 2018، كما يرتقب أن يثبت الاقتصاد القطري مرونته وصلابته، وستستفيد القطاعات المحلية من زيادة الاعتماد على النفس.