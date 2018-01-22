حمل سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان, قطر مسؤولية الدماء التي سفكتها السعودية الإمارات في اليمن, قائلاً إن “دماء جنودنا في الحد الجنوبي التي سفكت بسبب خيانة الحمدين ودعمهم للخلايا الإيرانية في العوامية “.

وواصل القحطاني المعروف بلقب “دليم” خزعبلاته في تغريدة رصدتها “وطن”, على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” خستهم في التعامل مع البحرين مؤامراتهم على الإمارات والدماء التي أهدرت في مصر الكنانة وإعلام الظل الداعي لتفكك العرب وتقسيمهم، هذه جزء من جواب: لماذا لن تكون المصالحة مع التنظيم المارق “.!!

دماء جنودنا في الحد الجنوبي التي سفكت بسبب خيانة الحمدين ودعمهم للخلايا الإيرانية في العوامية. خستهم في التعامل مع البحرين مؤامراتهم على الإمارات والدماء التي أهدرت في مصر الكنانة وإعلام الظل الداعي لتفكك العرب وتقسيمهم، هذه جزء من جواب: لماذا لن تكون المصالحة مع التنظيم المارق. — سعود القحطاني (@saudq1978) January 22, 2018

وأضاف ” في غداء مع أحد الصحفيين الأجانب سألني عن تغريدتي التي تطرقت فيها للشيخة موزة المسند وعن تفسيره وعدد من المراقبين أنها بداية لمصالحة مع السلطة القطرية. “, مشيراً إلى أنه شرح للصحفي الأجنبي الأعراف العربية وأن ما ” قلته هو كلمة حق بحق سموها”- حسب قوله- أما تنظيم الحمدين فقد خسر كل خطوط الرجعة مع الدول الأربع.

وخلص تغريدة بالقول ” باختصار: لامصالحة “, في إشارة إلى مواصلة حصار قطر دون التوصل إلى حل للازمة الخليجية !