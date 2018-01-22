أبدى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس, سعادة عارمة خلال لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين تيناهو لتواجده في مدينة القدس المحتلة التي اعترف بها رئيسه “دونالد ترامب” عاصمة لإسرائيل, قائلاً ” شرف عظيم أن أتواجد في القدس عاصمة إسرائيل. إننا على عتبة عهد جديد يهدف لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين “.!

كان بنس وصل إلى إسرائيل الليلة الماضية في إطار جولة في المنطقة استهلها بمصر والأردن.

وبعد اجتماعه مع نتنياهو، سيتوجه بنس إلى الكنيست لإلقاء كلمة أمامه.

ويقاطع الفلسطينيون هذه الزيارة.

وتعد زيارة بنس للمنطقة هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع للشرق الأوسط منذ القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفرضت إسرائيل إجراءات أمنية مشددة لتأمين القدس حتى انتهاء الزيارة.

كان نتنياهو قال في وقت سابق إن زيارة بنس “تركز على مساعي الإدارة الأمريكية للتصدي للنشاطات الإيرانية المعادية والمشروع النووي الإيراني، ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الأمام”.