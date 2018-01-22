تعليقا على العملية العسكرية التي تقودها تركيا في “عفرين” السورية، أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة مباشرة للصائدين في الماء العكر، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في شبر واحد من أراضي أية دولة ومثل هذه العمليات العسكرية هي لحفظ الأمن القومي التركي.

وقال “أردوغان” في سلسلة تغريدات له رصدتها (وطن) نشرت عبر حسابه الذي يغرد بالعربية ما نصه: “إن أولئك الذين يعدون لأنفسهم خطة في سوريا يحسبون أنهم أذكياء بتغيير أسماء المنظمات الإرهابية. وبرأينا كل منظمة مكونة من الإرهابيين هي منظمة إرهابية بغض النظر عن مسمياتها.”

إن أولئك الذين يعدون لأنفسهم خطة في سوريا يحسبون أنهم أذكياء بتغيير أسماء المنظمات الإرهابية. وبرأينا كل منظمة مكونة من الإرهابيين هي منظمة إرهابية بغض النظر عن مسمياتها. pic.twitter.com/OqjNma6B13 — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) January 20, 2018

وتابع موضحا “مثلما غرسنا خنجرًا في قلب الممر الإرهابي عبر العمليات التي نفذناها على خط جرابلس والباب، الآن وبدءًا من الغرب سندمر هذا الممر ونسويه بالأرض تدريجيًا. وقد انطلقت عملية عفرين على الأرض، فستليها عملية منبج.”

مثلما غرسنا خنجرًا في قلب الممر الإرهابي عبر العمليات التي نفذناها على خط جرابلس والباب، الآن وبدءًا من الغرب سندمر هذا الممر ونسويه بالأرض تدريجيًا. وقد انطلقت عملية عفرين على الأرض، فستليها عملية منبج. pic.twitter.com/rDe37qDDz1 — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) January 20, 2018

وفي رسالة للمشككين في نية تركيا تجاه العمليات العسكرية في سوريا قال الرئيس التركي:”إن أولئك الذين يقولون ماذا تفعل تركيا هنا وهناك، يجهلون حقيقة هذا البلد وهذه الأمة. ومن الضروري أن تتواجد تركيا في تلك المناطق، فيتعين عليها سحق رأس الأفعى من أجل صون بقائها على الصعيد الوطني.”

إن أولئك الذين يقولون ماذا تفعل تركيا هنا وهناك، يجهلون حقيقة هذا البلد وهذه الأمة. ومن الضروري أن تتواجد تركيا في تلك المناطق، فيتعين عليها سحق رأس الأفعى من أجل صون بقائها على الصعيد الوطني. pic.twitter.com/FvvvbdaSSh — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) January 21, 2018

وأكد أردوغان أنه لا أحد بوسعه أن يمحو هذه الأمة من صفحات التاريخ لا تلك الثلة من الصعاليك ولا مجهولي الهوية ولا حتى أسيادهم ، مضيفا أنه وبإذن الله ستحيا هذه الأمة على هذه الأرض لآلآف السنين.

لم يكن بوسع أحد أن يمحو هذه الأمة من صفحات التاريخ، لا تلك الثلة من الصعاليك مجهولي الهوية ولا حتى أسيادهم. وبإذن الله تعالى سنحيا على هذه الأرض لآلآف السنين. pic.twitter.com/gp9pN1H9iV — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) January 21, 2018

واختتم الرئيس التركي تصريحاته مؤكدا على أن بلاده لا تطمع في شبر من أراضي أية دولة: “ومن هنا أعلن أمام العالم مرة أخرى، وأقول: بلادي لا تطمع بشبر واحد من أراضي أية دولة. وإنما الهدف الأساسي لتركيا من هذه العمليات هو الإسهام في حماية وحدة الأراضي السورية وسلامة حياة وممتلكات الشعب السوري، إلى جانب صون الأمن القومي التركي.”

ومن هنا أعلن أمام العالم مرة أخرى، وأقول: بلادي لا تطمع بشبر واحد من أراضي أية دولة. وإنما الهدف الأساسي لتركيا من هذه العمليات هو الإسهام في حماية وحدة الأراضي السورية وسلامة حياة وممتلكات الشعب السوري، إلى جانب صون الأمن القومي التركي. pic.twitter.com/BxhG9CSMUQ — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) January 22, 2018

يذكر أن رئاسة الأركان التركية كانت قد أعلنت في بيان لها اليوم عن بدء العملية العسكرية البرية ضد مسلحي تنظيم “ب ي د / بي كا كا” في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية، في إطار عملية “غصن الزيتون”. كما أوضحت أن العملية مستمرة حسب الخطة المرسومة لها.

وأضاف البيان أن عملية “غصن الزيتون” تستهدف فقط المسلحين ومخابئهم ومواقعهم وأسلحتهم وعرباتهم ومعداتهم، ويتم إبداء الحساسية اللازمة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين والأشخاص الأبرياء.