رغم الانقلاب على محمد مرسي وسجنه منذ أكثر من 4 سنوات، إلا أن مستشار “ابن زايد” الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله يصر على مهاجمة الإخوان و”مرسي” ودفق الافتراءات عليهم لتلميع “السيسي” وتبرير انقلابه وتدمير مصر على كافة المستويات.

وفي تغريدة استنكرها النشطاء زعم مستشار “ابن زايد” وفقا لما رصدته (وطن) ما نصه:” من وحي حديث مع زميل متابع للشان المصري عن كثب: لو استمر مرسي والاخوان في السلطة في مصر لكان وضع مصر الصعب اليوم مليون مرة اكثر صعوبة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد تمزق الجيش تفكك الدولة وانحدار المجتمع الى أسفل السافلين.”

من وحي حديث مع زميل متابع للشان المصري عن كثب: لو استمر مرسي والاخوان في السلطة في مصر لكان وضع مصر الصعب اليوم مليون مرة اكثر صعوبة، بما في ذلك انهيار الاقتصاد تمزق الجيش تفكك الدولة وانحدار المجتمع الى أسفل السافلين. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 20, 2018

التغريدة التي قوبلت بعاصفة من الردود النارية من قبل النشطاء الذين تنوعت تغريداتهم بين النقد اللاذع والسخرية من مزاعم الأكاديمي الإماراتي.

الدكتور عبدالخالق لديه شخصيتين..

أحداها شخصية الدكتور المحترم صاحب الفكر الحر المستنير الغير مقيد..

والأخرى شخصية البوق الذي يغطي ممارسات دولة البلطجة السياسية.

أعتقد أنه نفسياً منهك من هذا التناقض الذي يعيشه. — أحمد🇶🇦 (@Ahmad_ttwn) January 20, 2018

صدقت الحمدلله الأن مصر بقيادة العسكر أصبحت تنافس سويسرا … مصيبة حينما يتحول الأكاديمي والإعلامي إلى مطبل بالباطل للظلمة — محمد المنيع (@Binmanea1) January 20, 2018

كان الشعب المصري اسقط مرسي والإخوان ب2016 وفقد مرسي والإخوان موقعهم السياسي وترسخت التجربة الديمقراطية وظلت المليارات التي اهدرت بخزائنكم سالمة — Fayez albashere (@Fayezalbashere) January 20, 2018

لو كان سيفشل كانوا تركوه لكن الدولة العميقة بمساعدة دول كبيرة كانت تخاف من نجاحه و تحاربه بشكل فج ،، لكن فشل الإنقلاب بقيادة السيسي حتمي لا شك فيه لأن الله لا يصلح عمل المفسدين و دعوات الثكالى كافية لتفشله مهما عمل و لو أخذ كل أموال الخليج — Ismail (@ismail61nc) January 20, 2018

وحاز رد ساخر لأحد النشطاء على مستشار “ابن زايد”، إعجاب الكثير من المتابعين حيث غرد ساخرا “يا أخ عبدالخالق… أرجوك أرجوك كلامك هذا ما ينبلع ولو شربنا كل الماء الموجود في ثلاجة عمك السيسي ما ينبلع ..! خف علينا شوي”

صدقت الحمدلله الأن مصر بقيادة العسكر أصبحت تنافس سويسرا … مصيبة حينما يتحول الأكاديمي والإعلامي إلى مطبل بالباطل للظلمة — محمد المنيع (@Binmanea1) January 20, 2018

أمرائك وزميلك المصرى مجرمين، الأستاذ الدكتور محمد مرسى هو رئيس الجمهورية الذى تآمرتم عليه لإيقاف مشروع قناة السويس ، و سوف تدفعون الثمن عاجلا أم آجلا — Rashad Badawy (@NbRashad) January 20, 2018

عندك السيسي انتقده افضلك، مرسي في السجن، هذا من ثمراتكم السيسي اتى، ورينا كيف يكون النقد للابن الفاشل. — Emad salim (@sdddddds9) January 20, 2018

هاذا اعتراف منك ان وضع مصر منهار مع السيسي🤣🤣🤣🤣🤣 — Ha (@Ha87710729) January 20, 2018

مهما كان مرسي رئيس منتخب وإن كان سيئا يمكن تغييره بذات الكيفية التي جاء بها .. لا عن طريق قتل الديموقراطية وتمويل انقلاب عسكري بدأ عهده بارتكاب مجزرة لن تمحى من ذاكرة مصر — 🇸🇩 وليـد ツ (@waleed_1220) January 20, 2018

وبالأمس وفي وصلة نفاق جديدة خرج الدكتور عبد الخالق عبدالله الذي عاد من زيارة لمصر منذ يومين، ليتحدث عن إنجازات مزعومة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ومشيرا إلى أن نتيجة الانتخابات معروفة مسبقا وأن السيسي سيكتسح بنسبة 99 %.

ودون مستشار “ابن زايد” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه “مصر في مزاج انتخابي والنتيجة معروفة سلفا بنسبة 99% لصالح الرئيس السيسي الذي يحتاج ل4 سنوات قادمة لاستكمال وعوده كما ان سجله مقنع ب4,3% نمو اقتصادي و43 مليار $ احتياطي من النقد الأجنبي واستقرار الجنيه والشروع في مشاريع تنموية ب 120 مليار $ والقضاء على خطر الاخوان”.