دشن الكاتب الصحفي السعودي، تركي الروقي هجوما عنيفا على هيئة الترفيه ونشاطاتها المنافية للآداب والعادات والتقاليد السعودية، مشيرا بأن المسؤولين عنها قاموا باستيراد الترفيه من دبي بغباء ودون تمحيص ومواءمة مع عادات السعوديين.

وقال “الروقي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “هيئة الترفيه تستنسخ بغباء تجربة دبي دون تمحيص أو مواءمة لنشاطاتها مع قيم المجتمع. عندما تفرض الأقلية رغباتها على الأكثرية نخرج بمنتج ترفيهي مشوه كما تفعل الهيئة في بعض نشاطاتها”.

هيئة الترفيه تستنسخ بغباء تجربة دبي دون تمحيص أو مواءمة لنشاطاتها مع قيم المجتمع.

عندما تفرض الأقلية رغباتها على الأكثرية نخرج بمنتج ترفيهي مشوه كما تفعل الهيئة في بعض نشاطاتها. — تركي الروقي (@turkialroqi) January 20, 2018

وجاء ذلك ردا على ما تداوله ناشطون بمواقع التواصل في مقطع مصور أظهر اقتحام سعوديون لحفل أقامته هيئة الترفيه بمنطقة حائل، حيث شهد الحفل الغنائي اختلاط بين الرجال والنساء الذين ظهروا وهم يتمايلون على أنغام الموسيقى في مشهد اغضب السعوديين.

وعبر وسم #اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل أشاد الناشطون بما فعله هؤلاء الشباب من اقتحام للحفل والبطش بالفرقة الموسيقية وطرد الحاضرين وتشتيتهم.

#اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل

كفو الله شباب حائل — عبدالرحمن البراهيم (@abdmo7) January 21, 2018

https://t.co/NoZ8wuIgSt فاقدين مشاركتكم في #خراب_دره_العروس او #اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل او باحتفالات هيئة الترفيه لكن صرفوكم لمهرجان الابل — شآيب عشريني.. (@shaibashrene) January 21, 2018

اسأل الله ان يثلج صدورهم كما أثلجوا صدورنا شباب دفعتهم الغيره علي الدين واهله #اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل — #### (@M_456_k5) January 21, 2018