سخر الكاتب القطري المعروف عبد الله العذبة، مدير عام المركز القطري للصحافة، من تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش التي زعم فيها أن حذف قطر من على خريطة للخليج عرضت بمتحف “لوفر أبو ظبي” أمر غير مقصود.

وكان “قرقاش” قد ذكر في تغريدة له تعليقا على صور الخرائط الإماراتية المزورة التي تم عرضها في افتتاح متحف “اللوفر” الجديد بأبو ظبي وحذفت من عليها دولة قطر بأن الأمر مجرد “هفوة” غير مقصودة.. حسب وصفه.

تابعت بإستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر، تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 20, 2018

ليكشف النشطاء اليوم عن أن ذات الخريطة التي حذف من عليها قطر، قد ظهرت بها محافظة “مسندم” العمانية داخل حدود الإمارات مما سبب جدل كبير بمواقع التواصل ووضع “قرقاش” صاحب تصريح (الهفوة) في وضع محرج جدا.

وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) سخر “العذبة” من تصريحات “قرقاش” قائلا:”الهفوة الأخرى أدت أيضا إلى ضم محافظة مسندم الى سيطرة #إمارة_أبوظبي وتعدت على سيادة سلطنة #عُمان الكبيرة!”

وتابع مهاجما النظام الإماراتي:”تزوير الجغرافيا في لوفر أبوظبي وتسويقه ثقافيا أمر خطير جديد فهو يزيف الوعي. أرفق هنا تحديث للخارطة التي تم حذف دولة قطر منها جغرافيا مع تحديث ”

الهفوة الأخرى أدت أيضا إلى ضم محافظة مسندم الى سيطرة #إمارة_أبوظبي وتعدت على سيادة سلطنة #عُمان الكبيرة!

تزوير الجغرافيا في لوفر أبوظبي وتسويقه ثقافيا أمر خطير جديد فهو يزيف الوعي.

أرفق هنا تحديث للخارطة التي تم حذف دولة قطر منها جغرافيا مع تحديث #مونديال_العرب_2022@MofaOman pic.twitter.com/V0T9oZwoGO — عبدالله بن حمد العذبة 🇶🇦 (@A_AlAthbah) January 21, 2018

وأعرب العمانيون عن استيائهم وغضبهم بعدما اكتشفوا أن أبوظبي نشرت خريطةً مشوّهة لسلطنة عمان في متحف “اللوفر”، ضمّت فيها محافظة مسندم إلى حدودها، وهو ما اعتبره العمانيون إهانةً لهم. ويأتي ذلك بعد خطوة مماثلة أقدمت عليها الإمارات عندما حذفت قطر تماماً من خارطة الخليج.

وتناقل روّاد مواقع التواصل في سلطنة عمان والعالم العربي الخريطة التي بدت فيها الإمارات أكبر من المعتاد، وقد غطّت المحافظة التي تتبع للسيادة العمانية.

ووصف العمانيون ما قامت به الإمارات بأنه عملية سطو، وأعادوا التذكير بتاريخ المنطقة وطالبوا أبوظبي والمتحف بالاعتذار فوراً وتصحيح الخريطة.