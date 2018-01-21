تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لأحد المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية يكشف فيه عن خطته المستقبلية في حال فاز بالانتخابات.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد رأى عصام عبد المحسن، الحاصل على الشهادة الإعدادية ومقيم بقرية شنواي بمركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية، أن الترشح للرئاسة حق دستوري.

وبحسب الفيديو، أكد عصام، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتسلم أوراق ترشحه نظرا لعدم اكتمالها، وقال: “سأكلم والدتي وأخوتي الأول وإذا وافقوا سأكمل بإذن الله”، مشيرا إلى أول خطة في برنامجه الانتخابي هي تخفيض الأسعار، أما الخطة الثانية فهي نقل الكعبة المشرفة من مكة المكرمة إلى محافظة المنوفية المصرية.

المرشح المناسب لمنافسة #السيسي: عصام عبد المحسن سيد أحمد، مواطن مصري من المنوفية، وحاصل على الشهادة الإعدادية، جاء إلى مقر ما يُسمّى "الهيئة الوطنية للانتخابات" في القاهرة، ليعرض عليها أوراق ترشّحه لرئاسة الجمهورية مؤكّداً أنه يسعى بعد انتخابه إلى نقل الكعبة من مكة إلى المنوفية🤔 pic.twitter.com/Gt0puMlnKm — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) January 20, 2018

يشار إلة هيئة الانتخابات بدأت السبت بتلقي طلبات الترشح في انتخابات، لكن يبدو أن أيا من الساعين للترشح باستثناء السيسي لم يحصل على تأييد العدد المطلوب من أعضاء مجلس النواب أو الناخبين لقبول أوراقه.

ووقع مئات من أعضاء مجلس النواب استمارات تأييد للسيسي في حين أن عدد النواب المطلوب تأييدهم للمرشح 20 نائبا. ولا يجوز للنائب تأييد أكثر من مرشح.

وعوضا عن ذلك يلزم للترشح تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وستجرى الانتخابات فيما بين 26 و28 مارس آذار على أن تجري جولة الإعادة فيما بين 24 و26 ابريل نيسان في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى.