يبدو أن النظام الإيراني قد تأثر كثيرا بدعاية نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي طالما حذر في إطار حملته في قمع المعارضة كمن الإنزلاق لمصر سوريا أو العراق.

ومن هذا المنطلق، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لإعلان ضخم قامت السلطات بنشره على الطرقات يحذر المواطنين من المظاهرات ويذكرهم بمصير “سوريا”.

اضحك على النسخة الفارسية من كلام الكائن المسعود "تبي يصير فينا مثل سوريا"

إعلان إيراني يحذر شعبهم من المظاهرات ويذكرهم بمصير السوريين pic.twitter.com/asDBFXULmz — يزيد الغامدي (@yazeedghmd) January 21, 2018

يشار إلى أن عبارة “مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق”، هي عبارة يستخدمها غالبية مؤيدي السلطة الحالية في مصر، ححيث يوجهونها إلى منتقدي النظام، في محاولة لتذكرتهم بأن الوضع في مصر أفضل من بلاد أخرى تضربها طواحين الحرب الأهلية والطائفية، إلا أنه الجملة السابقة تحولت إلى أكثر العبارات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت إيران في أواخر كانون أول/ديسبمر الماضي حتى 12 كانون الثاني/يناير الحالي مظاهرات عارمة انطلقت في 28 ديسمبر الماضي، بمدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)، لتمتد لاحقاً إلى عشرات المدن، بما فيها العاصمة طهران، قبل أن تنحسر إلى حد كبير في الأيام القليلة الماضية.

وكانت المشاكل الاقتصادية مثل الفقر والبطالة الدافع الرئيسي لخروج المظاهرات، وقد تطورت إلى إطلاق المتظاهرين هتافات ضد السياسات الداخلية والخارجية للنظام الإيراني، والاعتداء على دوائر حكومية في عدة مدن.

ورغم مقتل 23 مدنيًا على الأقل واعتقال أكثر من ألف آخرين، وفق بيانات رسمية، فإن رقعتها الاحتجاجات تقلصت إلى حد كبير في غضون أيام، وذلك عائد لعدة عوامل، أبرزها، بحسب مراقبين، مسارعة واشنطن في التعبير عن دعمها للمحتجين.

وبالنظر إلى المواقف الأخيرة للإدارة الأمريكية، من الاعتراف بمدينة القدس الفلسطينية المحتلة عاصمة لإسرائيل، فإن أغلب مواقفها بشأن قضايا المنطقة يصعب أن تلقى ثقة شعبيةً.

كما يرى الكثير من المحللين أن دعم المظاهرات بإيران لم يكن سوى حلقة في سلسلة سياسات واشنطن “الخاطئة” تجاه المنطقة، فيما عبّر نشطاء إيرانيون عن رفضهم استمرار الاحتجاجات لإفشال تلك السياسات، بالرغم من مساندتهم مطالب المحتجين.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، نهاية ديسمبر 2017، كتب ترامب عدة تغريدات عبر حسابه على “توتير” دعمًا لها، وقال في إحداها “نحترم الشعب الإيراني في محاولته لإبعاد حكومته الفاسدة، ستشهدون دعمًا كبيرًا من قبلنا في الوقت المناسب”.

في حين نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر تويتر “إن النظام الإيراني، يحاول زرع الفتنة بين الإيرانيين والإسرائيلين، لن ينجحوا، وعندما يسقط هذا النظام في نهاية المطاف فإن الإيرانيين والإسرائيليين سيعودون أصدقاء رائعين مرة أخرى، وأتمنى النجاح للشعب الإيراني الذي يبحث عن الحرية”.