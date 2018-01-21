استمرار للمهازل التي عكسها قرار هيئة الرياضة بالسماح للنساء بدخول الملاعب الرياضية، تداول ناشطون سعوديون مقطع فيديو لشابة سعودية وهي تشجع فريقها “الاتحاد” الذي فاز على نظيره “الاتفاق” بهدفين لهدف.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت الفتاة بلا حجاب، في حين بفتح أزرار عباءتها لتظهر “تي شيرت” نادي الاتحاد الذي ترتديه وسط هرج ومرج وصرخات المشجعات.

يشار إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” قد استضاف مباراة الاتحاد والاتفاق ضمن دور 16 من مسابقة “كأس خادم الحرمين الشريفين” في المملكة العربية السعودية.

وكانت النساء السعوديات قد بدأن الدخول للملاعب الرياضية، لأول مرة مع انطلاق الجولة 17 من الدوري السعودي يوم 12 كانون الثاني/يناير الحالي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت عن جاهزية ثلاثة ملاعب في كل من جدة و الرياض و الدمام لاستقبال النساء، اعتباراً من اليوم الجمعة قبل الماضي، مع انطلاق الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.