شن الشاعر الكويتي أحمد الكندري، هجوما عنيفا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واصفا ما يصدر عنه بأنه يكشف عن “عقلية الحذاء العسكري”ن وذلك على إثر إعلانه خلال مؤتمر “حكاية وطن” عن المشاريع التي تم إنجازها ونشره عبر “تويتر” معادلة حسابية لما تم من مشروعات أثارت سخرية النشطاء.

وقال “الكندري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على تدوينة لـ”السيسي”:” خد عندك عقلية الحذاء العسكري.. إضافة إلى الكذب وبيع الوهم وانهيار الجنيه والقمع و و (3 مشاريع) ضرب (365 يوم) ضرب (4 سنوات) = 4380 مشروع ! بس السيسي حسبها 11 ألف مشروع ! اللهم أنقذ مصر وشعبها من السيسي والفاسدين”.

خد عندك عقلية الحذاء العسكري..

إضافة إلى الكذب وبيع الوهم وانهيار الجنيه والقمع و و

(3 مشاريع) ضرب (365 يوم) ضرب (4 سنوات) = 4380 مشروع !

بس السيسي حسبها 11 ألف مشروع !

اللهم أنقذ مصر وشعبها من السيسي والفاسدين https://t.co/q58ncL2qSR — أحمد الكندري (@eng_alkandari) January 20, 2018

وكان الناشطون قد سخروا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من عملية حسابية خاطئة، نشرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمة له بمؤتمر “حكاية وطن”، قال إن فترته الرئاسية (4 سنوات) شهدت إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر، بمعدل 3 مشروعات في اليوم الواحد “وهو معدل قياسي لأي دولة تريد النهوض”.

وزعم السيسي أن “حجم الأموال في هذه المشروعات، بلغ نحو تريليوني جنيه”، وقال: “فيه كتير من اللي بيتعمل متعرفهوش ولا تسمعوا عنه شيء”.

ناشطون قالوا إن العملية الحسابية التي أفصح عنها السيسي، خاطئة، إذ إن 11 ألف مشروع خلال 4 سنوات، تعني أن اليوم الواحد يشهد إنجاز 7.5 مشروع، وليس ثلاثة مشاريع فقط كما قال السيسي.