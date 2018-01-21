استمرارا للمهازل التي انتشرت في المملكة العربية السعودية منذ إعلان ولي العهد محمد بن سلمان تقليص صلاحيات هيئة الامر بالمعروف، ودعوته للإسلام الوسطي الذي يريده على هواه، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث تحرش جماعي بمجموعة من الفتيات في منطقة درة العروس في محافظة جدة.

وأظهر المقطع المتداول الذي وثقه أحد النشطاء ورصدته “وطن”، قيام مجموعة من الشباب بملاحقة مجموعة من الفتيات والتحرش بهن، فيما أكد موثق المقطع أن الشباب قاموا بشد بعض الفتيات من ملابسهن، لتطلق الفتيات عدة صرخات استغاثة من المتحرشين، وطلبًا للمساعدة.

من جانبهم، دشن الناشطون هاشتاجا على موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: #خراب_دره_العروس، استنكروا فيه الحادثة ومؤكدين على عزمهم التمسك بدينهم رافضين كل ما تقوم به هيئة الترفيه، في حين طالب البعض المسؤولين بوضع كاميرات مراقبة لتوثيق أفعال الخارجين عن القانون، ومحاسبتهم على تصرفاتهم غير الأخلاقية، والتمكن من ملاحقتهم وضبطهم بسرعة، منعًا لتكرار مثل هذه التصرفات مذكرين بدور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قام “ابن سلمان” بنزع صلاحياتها.

اللهم ثبت علينا الدين والعقل اصبحنا كالبهايم بسسس معقوله مافيهم الي معاه عقل ! وين الشرطه وين اهل العقول كل ذا حاصل وتحرش وساكتين نسال الله العافيه والسلامه #خراب_دره_العروس هالمقطع عجيب ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/gm7xpq1Elh — عبدالرحمن الحربي (@dhmi_alharbi1) January 20, 2018

#خراب_دره_العروس اذا ضاع الحياء من النساء وماتت غيره الرجال لا نرتجي بعد ذلك شى من المجتمع 💔😞👎🏻 pic.twitter.com/2Zq0icckTd — د| فطيم العسبلي💜🇸🇦 (@fofo_mahmadl) January 20, 2018

تذكرو هذى الشخص الغيور على دينة ووطنة #خراب_دره_العروس pic.twitter.com/nj3ZejvoZA — Faisal Almutairi (@faysal3749) January 20, 2018

#خراب_دره_العروس

عرفتوا احنا ليش ضد قيادة المرأة ؟ وضد حضور النساء للملاعب وضد الاماكن اللي فيها اختلاط وتجمعات ؟ هذه اللي كنا خايفين منه لان مافيه شيء يردعهم ، مقطع محزن ومخيف جتني قشعريره يوم سمعت صراخ البنات هذا الشي يعقل بالسعوديه؟ pic.twitter.com/cdgb3eiv5P — عهود بنت عبدالعزيز (@Ahouud1) January 20, 2018

خذوها مني دام هيئة الامر بالعروف موقوفه وهيئة الفساد موجوده سيكون القادم مر وستشاهدون بأعينكم #خراب_دره_العروس — استغفرالله (@waswa43111) January 21, 2018

#خراب_دره_العروس

لنرى دعاة الإختلاط والفحش ممن سمح بهذا العُهر أن يحضر ببناته وأهله

هل يرضوا بأن يفسدوا بنات المسلمين فقط ليحققوا مكتسبات شخصية ويدمروا هذا الشعب خدمةً لاهداف دول ومنظمات خارجية تريد العبث بهذا البلد — Abdullah Alghamdi (@AboFalloo) January 21, 2018