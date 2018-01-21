استمرارا للمهازل التي انتشرت في المملكة العربية منذ إعلان ولي العهد تقليص صلاحيات هيئة الامر بالمعروف، ودعوته للإسلام الوسطي الذي يريده على هواه، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث جماعي بمجموعة من الفتيات في منطقة درة العروس في محافظة جدة.

 

وأظهر المقطع المتداول الذي وثقه أحد النشطاء ورصدته “وطن”، قيام مجموعة من الشباب بملاحقة مجموعة من الفتيات والتحرش بهن، فيما أكد موثق المقطع أن الشباب قاموا بشد بعض الفتيات من ملابسهن، لتطلق الفتيات عدة صرخات استغاثة من المتحرشين، وطلبًا للمساعدة.

 

من جانبهم، دشن الناشطون هاشتاجا على موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: #خراب_دره_العروس، استنكروا فيه الحادثة ومؤكدين على عزمهم التمسك بدينهم رافضين كل ما تقوم به هيئة الترفيه، في حين طالب البعض المسؤولين بوضع كاميرات مراقبة لتوثيق أفعال الخارجين عن القانون، ومحاسبتهم على تصرفاتهم غير الأخلاقية، والتمكن من ملاحقتهم وضبطهم بسرعة، منعًا لتكرار مثل هذه التصرفات مذكرين بدور هيئة الأمر  بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قام “ابن سلمان” بنزع صلاحياتها.

 