يبدو أن محمد بن زايد حاكم إمارة الشر القابع في أبو ظبي، مُصر على تأجيج الفتن وإشعال الخليج نارا، فبعد أن قامت الإمارات بحذف قطر من على خريطة للخليج عرضت بمتحف “لوفر أبو ظبي” وبررت الأمر بأنه (هفوة غير مقصودة)، لفت نشطاء إلى أن ذات الخريطة ظهر بها محافظة “مسندم” العمانية داخل حدود الإمارت، ما أثار غضبا واسعا في سلطنة عمان.

استياء كبير من المواطنين العمانيين بعد قيام #الامارات بنشر خريطة مشوهة لـ #السلطنة في #متحف_اللوفر بـ #أبوظبي حيث قامت بضم محافظة #مسندم إلى حدودها pic.twitter.com/dSjN4zykRa — شبكة الأخبار العمانية (@ONN_1) January 21, 2018

وشن النشطاء هجوما عنيفا على الإمارات والقائمين على متحف لوفر أبوظبي، مشيرين إلى أن المسؤولين الإماراتيين يمارسون الكذب والتضليل المتعمد للجماهير.

لوفر #ابوظبي في #الامارات يمارس الكذب والتضليل المتعمد للجماهير حيث قام برسم خريطة من وحي الخيال للسلطنة بإدخال كامل محافظة #مسندم في حدود #الامارات !!! وحذف دولة #قطر من الخارطة وضم اجزاء من #السعودية في حدود دولة #الامارات. pic.twitter.com/dl6tTelnzx — برق عُمان (@BARQ_OMAN1) January 20, 2018

عندما تمارس نجاسات السياسة على صرح ثقافي يعرض آثار غيره وينسبها له ويعرض خرائط دولية موثقة عالميا ويتلاعب فيها فحذفت منها أقاليم كخارطة عمان التي حذفت منها مسندم وحذفت منها دول كدولة قطر

فلا شك أن يفقد مصداقيته وقيمته.

أوقفوهم فقد تعب التبرير وحسن الظن منا. حدود عمان خط أحمر. https://t.co/j0K1LZzlnr — محمد البوسعيدي (@moheds1) January 21, 2018

الهفوة الأخرى أدت أيضا إلى ضم محافظة مسندم الى سيطرة #إمارة_أبوظبي وتعدت على سيادة سلطنة #عُمان الكبيرة!

تزوير الجغرافيا في لوفر أبوظبي وتسويقه ثقافيا أمر خطير جديد فهو يزيف الوعي.

أرفق هنا تحديث للخارطة التي تم حذف دولة قطر منها جغرافيا مع تحديث #مونديال_العرب_2022@MofaOman pic.twitter.com/V0T9oZwoGO — عبدالله بن حمد العذبة 🇶🇦 (@A_AlAthbah) January 21, 2018

وقامت الإمارات برسم خريطة من وحي الخيال للسلطنة بإدخال كامل محافظة #مسندم في حدود #الامارات ، وحذف دولة #قطر من الخارطة وضم أجزاء من #السعودية في حدود دولة الامارات.

وكشف بعض المغردين عن أن هذه ليست المرة الأولى، فسبق وضع خريطة لعمان في موقع جائزة محمد بن زايد للمعلم قبل أشهر وكانت محافظة “مسندم” ضمن خارطة الامارات ليحذفها بعد ان طالب بعض المغردين بالتوضيح.

للمرة الثانية للعلم .. سبق وان وضع خريطة لعمان في موقع جائزة محمد بن زايد للمعلم قبل اشهر وكانت محافظة مسندم ضمن خارطة الامارات ليحذفها بعد ان طالب بعض المغردين بالتوضيح pic.twitter.com/DEPpXBnHeU — مجد وفخر (@MajedFakhar) January 21, 2018

الامارات حذفت قطر وضمت مسندم لخارطتها لاكن ما تلاحظوا انهم لم يضموا جزرها المحتله من قبل ايران ولم توضحها في الخريطه — mm. b (@wooolf9005) January 21, 2018

كما خاطب ناشطون غاضبون وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الذي برر بالأمس حذف قطر من الخريطة قائلا إنها هفوة غير مقصودة، وسألوه: “#قرقاش الامارات يبرر حذف دولة #قطر بالهفوة البسيطة… بماذا تفسر ضم محافظة #مسندم العمانية في دولتك؟! ”

عيون بن زايد على مسندم .. — الدكتور حزام الحزام (@hazam_ksa) January 12, 2018

أضحك أم أبكي أم ماذا ؟لا أعلم من رسم الخارطة الجديدة حسب ما يقال بأنها في متحف الإمارات هو طفل لا يفقه أم غبي لا يعي أم أعمى لا يبصر أم ساذج لا يدرك أم معتوه لا يملك من عقله شيء , مسندم تختفي من خارطة عمان .. هل وقعت سهوا أم نحن أمام تحريف ممنهج لمستقبل لا يعلم أمره إلا الله وحده pic.twitter.com/ga6ZLP1eSh — عباس المسكري (@AbbasAlmaskary) January 21, 2018

وأكد مواطنو السلطنة على أن محافظة “مسندم” عمانية رغما عن أنف الإمارات ومحمد بن زايد، حتى لو زورت أبو ظبي آلاف الخرائط.

الا #مسندم_الشموخ لا تقربوها حتى وان كان بالغلط اسمعو صيحات الولاء من سكانها الابطال لا يوجد بينهم اشبال اصغرهم أسد

اللهم من اراد بلادي #السلطنة بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره @moosaFarei @twit_oman @ahmed_kindi pic.twitter.com/Ez9qLbFflK — فهد الفارسي 🇴🇲 (@f_alfarsi10) January 21, 2018

هناك في الأعلى #مسندم_الشموخ رأس #عُمان وحارسة مضيق هرمز فيها قوم بقو على ولائهم للأرض الأم وأبت نفوسهم العزيزة أن يتبعو غير #عُمان_المجد هكذا هي مسندم وأهلها. pic.twitter.com/y5qVlPsaUp — ❄سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) January 21, 2018

#مسندم_محافظة_عمانية مهما تعددت الخرائط المزوّرة … قاصر يقولو بهلا بعدهم 😉 !! — عبدالله العدوي (@Abdullah_adawi) January 21, 2018

نزلت مع الوادي، كحبر مؤرّخٍ

من الفتنة الشمّاءِ.. صب بها صبّا

.

نزلت بعين (المقدسيّ) فلم أجد

لها باتساع الحسن ندًّا، ولا ضربا !

.

مسندمُ: شوق الأم حين تدفقت

تضم دبا، مدحا، بخا الروح، والخَصبا

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فمذ كانت الأسفار شوقًا وغربةً

وفي رملها دفءٌ، وفي أهلها قُربى

.#مسندم #عمان pic.twitter.com/yvAbnFmr2u — يوسف الكمالي 🇴🇲 (@Yousuf_Alkamali) January 21, 2018

وكان باحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قد كشف في وقت سابق أن القسم المخصص للأطفال في متحف اللوفر أبوظبي يعرض خريطة للخليج العربي خالية من اسم دولة قطر.

جاء ذلك في مقال لـ”سايمون هندرسون” خبير شؤون الخليج في المعهد، نشر على الموقع الإلكتروني للمعهد تحت عنوان “الخصومة بين الإمارات وقطر في تصاعد”.

وذكر هندرسون أنه جرى “حذف قطر تماما” من الخريطة المعروضة في قسم الأطفال بالمتحف الذي أقيم بعد الحصول على ترخيص خاص من متحف اللوفر الفرنسي، أحد أشهر متاحف العالم.

هفوة غير مقصودة.. عندما حاول “قرقاش” تبرير نية الإمارات الخبيثة

وحاول وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تبرير تصرف الإمارات المتعمد بحذف قطر من على خريطة للخليج في متحف اللوفر الجديد في أبو ظبي، بقوله إنها “هفوة بسيطة” لا تستحق التضخيم.

ودون “قرقاش” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) بعدما أثار هذا الأمر جدلا واسعا محاولا التبرير ما نصه:”تابعت بإستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر، تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر.”

تابعت بإستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر، تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 20, 2018

وشن النشطاء هجوما حادا على أنور قرقاش وحكومة الإمارات، مؤكدين أن هذه (ليست هفوة) كما ذكر وإنما حركة مقصودة مع سبق الإصرار.. حسب وصفهم.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، افتتحت الإمارات، متحف اللوفر أبوظبي الملقب بـ”لوفر الصحراء”، بعد 10 سنوات من الكشف عن المشروع الأضخم بين فرنسا والإمارات.

وشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح المتحف الذي تجاوزت تكلفة إنشاؤه مليار دولار. واستغرق بناءه 10 سنوات، ويضم نحو 600 عمل فني دائم العرض، بالإضافة إلى 300 عمل أعارتهم فرنسا للمتحف بشكل مؤقت.

ويمتد المتحف على مساحة تصل إلى 24 ألف متر مربع، وهو من تصميم المهندس المعماري الفرنسي جان نوفل، ويتميز بشعاع النور المستوحى من ظلال أشجار النخيل في أبوظبي، والهدف الأساسي منه أن يكون حلقة الوصل بين الفن الشرقي والغربي.