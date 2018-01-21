سخر الكاتب القطري المعروف ، من مقطع متداول لولي عهد يتحدث فيه بكلام غير مترابط وغير مفهوم عن والده الشيخ زايد، ما دفع “الحرمي” للاستعانة بمتابعيه لفك “شفرة” كلام “ابن زايد”.

 

ويظهر في المقطع الذي يعود تاريخه لـ أغسطس 2017، وهو يتحدث في زيارة روتينية له أمام عدد من مستقبيله عن والده الشيخ زايد وأنه كان يمتلك خصائص ذكرها سيدنا علي رضي الله عنه، ثم قال ما نصه “زايد يوم كان صاحي ما كان أمان ، ويوم كان أمان ما كان صاحي “.

 

تلك الكلمات التي أثارت التعجب والسخرية معا، علق عليها “الحرمي” في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) قائلا:”ممكن حد يفسر لنا حكمة #محمد_بن_زايد يا جماعة الخير ..!”

 

 

وانهالت التعليقات الساخرة من “ابن زايد” وحديثه على تغريدة “الحرمي”، حيث ذكر البعض أن “ابن زايد” صار منافسا لـ”السيسي” الذي يتحفنا دائما بمثل هذه المقولات العجيبة.

 

 

 

 

 

 

وأعادت كلمات “ابن زايد” للأذهان كلمات “القذافي” المأثورة التي يتداولها النشطاء باستمرار كمادة خام للسخرية والتندر.

 

 

 

 