سخر الكاتب القطري المعروف جابر الحرمي، من مقطع متداول لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يتحدث فيه بكلام غير مترابط وغير مفهوم عن والده الشيخ زايد، ما دفع “الحرمي” للاستعانة بمتابعيه لفك “شفرة” كلام “ابن زايد”.

ويظهر ولي عهد أبو ظبي في المقطع الذي يعود تاريخه لـ أغسطس 2017، وهو يتحدث في زيارة روتينية له أمام عدد من مستقبيله عن والده الشيخ زايد وأنه كان يمتلك خصائص ذكرها سيدنا علي رضي الله عنه، ثم قال ما نصه “زايد يوم كان صاحي ما كان أمان ، ويوم كان أمان ما كان صاحي “.

تلك الكلمات التي أثارت التعجب والسخرية معا، علق عليها “الحرمي” في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) قائلا:”ممكن حد يفسر لنا حكمة #محمد_بن_زايد يا جماعة الخير ..!”

محمد بن زايد : زايد يوم كان صاحي ما كان أمان ، ويوم كان أمان ما كان صاحي ..

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ممكن حد يفسر لنا حكمة #محمد_بن_زايد يا جماعة الخير ..!#الإمارات pic.twitter.com/HcKVR5S9Tl — جابر الحرمي (@jaberalharmi) January 21, 2018

وانهالت التعليقات الساخرة من “ابن زايد” وحديثه على تغريدة “الحرمي”، حيث ذكر البعض أن “ابن زايد” صار منافسا لـ”السيسي” الذي يتحفنا دائما بمثل هذه المقولات العجيبة.

السيسي ومحمد بن زايد

متخرجين من مدرسة يونس شلبي — فديت الحمدين+المريخي (@saraalhamed9) January 21, 2018

انتو مش عارفين انكم نور عينينا ولا أيه — ما خلف الأفق (@Videooof) January 21, 2018

تقريباً نفس بطتنا بطت بطن بطتكم وبطتكم بطت بطن بطتنا 🤣🤣🤣🤣🤣 — Asma AL-Dosari (@AsmaDosari) January 21, 2018

التفسير طال عمرك هو أن الحبوب والتعاطي لعبتن فيهم لعبة😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — الشريف/الهاشمي (@JpUpPPSRRCnwDrK) January 21, 2018

وأعادت كلمات “ابن زايد” للأذهان كلمات “القذافي” المأثورة التي يتداولها النشطاء باستمرار كمادة خام للسخرية والتندر.

هذا طال عمرك نفس (( الرجل هو القائد سواء ذكر او أنثى))🤣🤣 — قطري من عبيد الله (@kGH3lnoamyPrISZ) January 21, 2018

طيب خلينا من محمد بن زايد لان عارفين انه مجنون. الحمار الى ورا ليه يقوله سبحانه لسيدنا على؟ محمد بن زايد مغفل ومعتره. ومن يسمع له شخص ساذج ويستحق وسام الاستحمار. للاسف محمد بن زايد دمر نفسه بحقده وغروره — مُستنـكِـر⁉️ (@mustnkr1) January 21, 2018

ادعو فلاسفة العالم ان يفسروا لنا المعادلة الرياضية التالية (زايد يوم كان صاحي ما كان أمان،ويوم كان أمان ما كان صاحي ) القائل محمد بن زايد وارجوا ان يضاف اسم القائل الى قائمة فلاسفة وحكماء العصر الحديث . — اFahmi Jaradat (@fahmi_jaradat) January 21, 2018