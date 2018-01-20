أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة أن ميلانيا ترامب هي الأكثر شعبية بين عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد عام من توليه السلطة.

وكشف الاستطلاع الذي أجري بواسطة “ذي ايكونوميست/يوجوف” أن ميلانيا أكثر شعبية من زوجها ومن ابنته إيفانكا ترامب.

ووفقا للاستطلاع، فإن 48 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم 1500 شخص لديهم نظرة إيجابية أو مؤيدة نوعا ما لميلانيا ترامب، في حين أن 33 بالمئة كان لديهم رأي سلبي.

وكشف الاستطلاع أن 43 بالمئة من المشاركين لديهم نظرة إيجابية للرئيس ترامب، مقابل 52 بالمئة كانت لديهم نظرة سلبية لترامب.

وأوضحت مؤسسة “يوجوف” أن هذا الوضع “نموذجي بالنسبة للسيدات الأوليات، اللائي كثيرا ما يحبهم الشعب أكثر من أزواجهن السياسيين، حتى عندما يقيمهن الكثير من الأمريكيين بشكل سياسي”.

وكشف الاستطلاع عن تقدير إيجابي بنسبة 41 بالمئة لصالح إيفانكا ترامب و25 بالمئة لزوجها جاريد كوشنر، بينما كانت نظرة حوالي 45 بالمئة سلبية لكل منهما.

وكان نجلا ترامب، دونالد الأبن وإريك الأقل شعبية لدى الرأي العام، مع حصولهما على تقدير إيجابي بلغ 36 و32% على الترتيب من الذين شملهم الاستطلاع