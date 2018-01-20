“حفل راب أخر شيء كنت أتوقع أن أراه في السعودية”.. بهذه العبارة علق تيري موران مراسل قناة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية على حفل لموسيقى الراب أقيم في ضواحي العاصمة السعودية الرياض.

وقال موران في تقرير نشرته القناة على موقعها الإلكتروني اليوم :” بعد كل شيء، هذا بلد محافظ جدا متشدد في تفسيره الرسمي للإسلام، لمدة عقود لم يكن هناك تقريبا موسيقى تسمع على الملأ. لا في الاستوديوهات ولا في المسارح. لا في المطاعم، لا في المولات التجارية. ولا في المصاعد”.

وأضاف:” لكن في متنزه للترفيه بضواحي الرياض على حافة الصحراء: كان هناك حفل لموسيقى الراب، كل هذا جزء من التغييرات الكاسحة التي أطلقت في السعودية، من قبل ولي العهد الشاب محمد بن سلمان 32 عاما”.

وأشار المراسل إلى أن حضور الحفل لم يقتصر فقط على الرجال، بل شمل أيضا النساء اللاتي تعالت أصواتهن فرحا بما يقدم في الحفل الموسيقى الذي لم يذكر تحديدا الموعد الذي أقيم فيه.

ومنذ صعوده للسلطة بدعم من والده الملك، فتح بن سلمان الأبواب على مصراعيها لعصر جديد أكثر ليبرالية لهذا البلد الذي يعد واحدا من أهم حلفاء الولايات المتحدة، بحسب التقرير.

وأعلن بن سلمان عن رغبته في استعادة ” الإسلام العصري المنفتح على العالم” في السعودية. فقد سمح للنساء بقيادة السيارة بداية من يونيو المقبل، كما أفسح المجال أما إعادة فتح دور السينما لأول مرة منذ 35 عاما.

ويوم الجمعة الماضي سمح للنساء بحضور مباراة كرة قدم في الملعب لأول مرة في تاريخ المملكة.

وفي ديسمبر الماضي، استقبلت آلاف السعوديات بحفاوة شديدة أول حفل موسيقي تحييه مطربة في السعودية.

كما سمحت الرياض العام الماضي للنساء بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي للمرة الأولى.

وتأتي هذه التغييرات في إطار برنامج اجتماعي يرعاه ولي العهد محمد بن سلمان، الذي تعهد بإحداث تحولات في البلاد من خلال برنامج رؤية 2030.

وتستهدف التغييرات منح المرأة قدرا أكبر من الحرية. كما يأتي السماح للنساء في السعودية بحضور مباريات كرة القدم في الملاعب بعد القرار التاريخي بالسماح لهن بقيادة السيارة.

المصدر: ترجمة وتحرير مصر العربية..