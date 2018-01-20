قالت وكالة “بلومبرج” إن منتجع “مارالاغو” في ولاية فلوريدا الامريكيّة، سيقيم حفل استقبال في الذكرى الأولى لانتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت الـ20 من يناير الجاري، وتبدأ أسعار التذاكر لحضور الحفل من 100 ألف دولار لشخصين.

وقالت الوكالة إن المبلغ المذكور يسمح لشخصين بتناول وجبة غداء والتقاط صورة تذكارية واحدة مع ترامب.

وأوضحت أن جلوس شخصين وراء طاولة ترامب المستديرة يساوي حسب قائمة الأسعار 250 ألف دولار.

وفي نوفمبر الماضي قال ترامب للصحفيين، إنه يفضل هذا الشهر للاحتفال بمرور عام على انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة؛ لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب جولته على بعض دول آسيا.

ووفقًا لبلومبرج سيقدم الحفل رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رومني ماكدانيل، وسيساعده في ذلك رجل الأعمال ستيف وين.

وقالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية إن ترامب وعقيلته ميلانا سيقضيان عطلة الأسبوع في المنتجع.

وأعلن ترامب في وقت سابق أنه يمكن الفوز ببطاقة لحضور العشاء، عن طريق المشاركة في يانصيب بين الذين تبرعوا لدعم الرئيس الأمريكي في عام 2017 بمبلغ لا يقل عن 3 دولارات.

وكانت مؤسسة Trump Victory قد أشرفت العام الماضي على جمع التبرعات المذكورة التي بلغ مجموعها 11.1 مليون دولار.