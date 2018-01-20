نشرت عارضة الأزياء اللبنانية التي تحولت إلى مغنية ميريام كلينك، جزءاً من كليب أغنيتها الجديدة “بدي ولّع قلبك نار”، ما أثار جدلاً واسعاً جديداً، خصوصاً بعد الجدل الكبير الذي أحدثه كليبها السابق “غول” والذي شاركها فيه المطرب جاد خليفة.

واستضافت المذيعة السعودية “سارة دندراوي”، عبر برنامج “تفاعلكم”، على قناة “العربية”، العارضة “كلينك”، حيث قالت الأخيرة إنّه لا يعنيها رأي من ينتقدها ولا يعجبه ما تقوم به في كلبياتها.

وقالت “الدندراوي” للعارضة اللبنانية: “أنت ما بتكوني لابسة في الفيديوهات”، لتردّ “كلينك” بالقول: “أنا لست معقدة من ناحية اللباس، ونحن نعيش في لبنان وليس في السعودية”، لتقاطعها مذيعةُ “العربية” قائلةً إن: “كلامكِ غريب، حيث ان الانتقاد لا يقتصر على دولة محددة”، حينما تعرّضت كلينك لانتقادات متعلقة بلباسها في كليباتها.

وقالت “كلينك” إن من انتقدوها في كليب “غول”، كان بسبب ظهور الطفل وليس على ملابسها مشددة بالقول: “احنا كلنا بلبنان بنلبس هيك”.

وشاركت “​ميريام كلينك​” جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو من كليبها الجديد الذي تتعاون فيه مع فريق عمل أغنيتها السابقة بإدارة المخرج زاهي علامة.

وما إن نشرت كلينك الفيديو عبر صفحتها الخاصة، حتى ضجت به مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أشار البعض إلى المشاهد الجريئة التي يحتويها إن من حيث الملابس التي تظهر فيها كلينك وخصوصا ظهورها بالبيكيني، أو من حيث حركاتها والتي وصفها البعض بالإيحاءات المثيرة التي تقوم بها من أجل إستعراض جسدها.

من ناحية أخرى، كانت نشرت كلينك ايضا صوراً ومقطع فيديو عبر صفحتها أعلنت من خلالهم عن تواجدها في الإستديو مع الموزع الموسيقي عامر منصور تحضيراً لإطلاق أغنية جديدة.‎