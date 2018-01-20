حلّت الفنانة الكويتية شمس، ضيفةً على برنامج “أنا وأنا” مع الإعلامية سمر يسري، وأطلقت عديد التصريحاتٍ التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وكشفت “شمس” عن أنّها تفكر في تجميد “بويضاتها” للإنجاب في المستقبل،وقالت: “مفيش حاجة اسمها حلال وحرام، وقرأت فتوى للأزهر بتقول إن مفيش مشاكل في المواضيع اللي زي كده”.

وأشارت إلى أنّ كثيرًا من النساء في الوسط الفني يفكرن في الأمر خوفًا عدم الإنجاب مع التقدم في السن.

وتعليقاً على خبر زواج الممثلة الكندية “إيلين بيدج” من صديقتها “إيام بورتنر”، قالت “شمس” ان هذا الموضوع حرية شخصية، كاشفةً عن انّ لديها اصدقاء وصديقات مثليات جنسياً.

ورأت الفنانة الكويتية أنه بسبب نظام الحياة والغذاء الذي يسير عليه العرب فإنه سيكون هناك في كل بيت مثلي جنسياً.