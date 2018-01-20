تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار سخرية واسعة من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي دخل في نوبة من الضحك الهستيري بعد دعاء المذيعة له في مبادرة “اسأل الرئيس” أن يوفقه الله لما يحبه ويرضاه.. بحسب الفيديو المتداول.

وبحسب المقطع المتداول دخل “السيسي” خلال جلسة “إسأل الرئيس” ضمن فعاليات مؤتمر “حكاية وطن”، أمس الجمعة، في نوبة من الضحك تعقيبًا على دعاء الإعلامية خلود زهران له في نهاية الفقرة: “وفقك الله لما يحبه ويرضاه”.

وعقب “السيسي”، وقد انفجر ضاحكا: “حلوة وفقك الله لما يحب ويرضاه دي”.

المذيعة: وفقك الله لما يحبه و يرضاه ..

السيسي ضاحكاً: جميل جداً ما يحبه و يرضاه دي..

طب إفرضي يا سيادة المزيعة إن ربنا إستجاب دعوتك، الراجل حيشتغل إزاي#مصر #حكاية_وطن#حكاية_مولد pic.twitter.com/JBtuTDW0gu — Hamad Al-Thani (@hamadalthani77) January 20, 2018

الفيديو الذي أثار سخرية واسعة بمواقع التواصل، بسبب أطوار “السيسي” الغريبة والمثيرة للجدل التي يظهر بها دائما.

لانه مب متعود على اي شي يرضي الله . علشان كذا ضحك 😂 — بوفهد (@Adqtr_) January 20, 2018

هههههه صح لان اذا بيحكم بما يحبه الله ويرضاه بيقلبون عليه مثل ما انقلب على الرئيس مرسي الله يفك سجنه — حسن يوسف البدر (@albaderqtr123) January 20, 2018

ههههههههه اهو مصدوم من الدعوه مو متعود — طنآخـة عنزيـه💤🙄 (@hnoooooyaa) January 20, 2018

خاااف من الدعوه 🤣🤣 — dal502 (@20150_d2) January 20, 2018

وأبدى النشطاء تعجبهم واستغرابهم من وصول شخص بمثل هذه الصفات لمنصب رئيس مصر.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

اول مره نشوف اراجوز صار رئيس🤣🤣 — Dalia🌹❤️ (@Dala143I) January 20, 2018

بذمتكم هذا رئيس ؟☹️ — Sh_almansouri (@Shqrdia2) January 20, 2018

المصريين شسوو في حياتهم عشان الله ييليهم فيه 🤔 — A.alsada (@Aalsadaqtr) January 20, 2018

وأعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي رسميا ترشحه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي يتوقع أن تجري في مارس المقبل وتبدو الساحة فيها خالية له.

جاء ذلك الإعلان في كلمة ألقاها السيسي أمس الجمعة في ختام مؤتمر “حكاية وطن” الذي عقد في جامعة القاهرة على مدى ثلاثة أيام، لشرح ما يقول إنها إنجازات حققها في مدة الرئاسة الأولى التي بدأت في يونيو/حزيران 2014.

وقال السيسي “”اليوم… أقف مرة أخرى حائرا أمام ضميري الوطني وأقول لكم بصراحة وشفافية راجيا أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية”.

وأضاف أنه لن يسمح للفاسدين بالاقتراب من كرسي الرئاسة في مصر، مؤكدا أنه يعلم الفاسدين جيدا وماذا فعلوا.