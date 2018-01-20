تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار سخرية واسعة من رئيس عبد الفتاح ، الذي دخل في نوبة من الضحك الهستيري بعد دعاء المذيعة له في مبادرة “اسأل الرئيس” أن يوفقه الله لما يحبه ويرضاه.. بحسب الفيديو المتداول.

 

وبحسب المقطع المتداول دخل “السيسي” خلال جلسة “إسأل الرئيس” ضمن فعاليات مؤتمر “حكاية وطن”، أمس الجمعة، في نوبة من الضحك تعقيبًا على دعاء الإعلامية خلود زهران له في نهاية الفقرة: “وفقك الله لما يحبه ويرضاه”.

 

وعقب “السيسي”، وقد انفجر ضاحكا: “حلوة وفقك الله لما يحب ويرضاه دي”.

 

 

الفيديو الذي أثار سخرية واسعة بمواقع التواصل، بسبب أطوار “السيسي” الغريبة والمثيرة للجدل التي يظهر بها دائما.

 

 

 

 

 

وأبدى النشطاء تعجبهم واستغرابهم من وصول شخص بمثل هذه الصفات لمنصب رئيس .

 

 

 

 

وأعلن رئيس النظام المصري رسميا ترشحه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي يتوقع أن تجري في مارس المقبل وتبدو الساحة فيها خالية له.

 

جاء ذلك الإعلان في كلمة ألقاها السيسي أمس الجمعة في ختام مؤتمر “حكاية وطن” الذي عقد في جامعة على مدى ثلاثة أيام، لشرح ما يقول إنها إنجازات حققها في مدة الرئاسة الأولى التي بدأت في يونيو/حزيران 2014.

 

وقال السيسي “”اليوم… أقف مرة أخرى حائرا أمام ضميري الوطني وأقول لكم بصراحة وشفافية راجيا أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية”.

 

وأضاف أنه لن يسمح للفاسدين بالاقتراب من كرسي الرئاسة في مصر، مؤكدا أنه يعلم الفاسدين جيدا وماذا فعلوا.

 