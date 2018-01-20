قال النائب العام القطري علي بن فطيس المري إنه سيتم الكشف خلال مدة وجيزة عن كافة التفاصيل المتعلقة بقرصنة الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، والتي جرت قبل نحو عشرة أيام من اندلاع الأزمة الخليجية في الخامس من يونيو/حزيران 2017.

جاء ذلك في ختام زيارة رسمية إلى واشنطن التقى خلالها المري وزيري العدل جيف سشنز والخزانة ستفين منوتشين وعددا من زعماء الكونغرس.

وقد وقّع المري مذكرة تفاهم مع وزير العدل الأميركي لتعزيز التعاون بين النيابة العامة القطرية ووزارة العدل الأميركية، تنص على بناء القدرات والتعاون في مكافحة الإرهاب وتمويله والجرائم الإلكترونية.