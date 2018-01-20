تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا أظهر اقتحام سعوديون لحفل أقامته هيئة الترفيه بمنطقة حائل، حيث شهد الحفل الغنائي اختلاط بين الرجال والنساء الذين ظهروا وهم يتمايلون على أنغام الموسيقى في مشهد اغضب السعوديين.

مقطع متداول لشباب يقتحمون حفلا لهيئة الترفيه بحائل ويطردون المتواجدين فيه ، ومغردون يطلقون وسماً بعنوان : "#اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل" pic.twitter.com/DQSBH48qbC — حقوق الضعوف (@hukusfof) January 20, 2018

وعبر وسم #اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل أشاد الناشطون بما فعله هؤلاء الشباب من اقتحام للحفل والبطش بالفرقة الموسيقية وطرد الحاضرين وتشتيتهم.

رالي فاشل .

مهرجانات فاسده .

اسواق ونساء متبرجه .

الئ متئ ياوزاره الترفيه ….تكفووون يارجال حايل اوقفوا المهازل #اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل — نـدوويـ🖤 شمر (@ndooooooo4) January 19, 2018

التطور ليس

بالتفتح والاختلاط والانحطاط والرقص ..

.

.

التطور هو تطور

( ذاتك ) و ( عقلك ) و( ثقافتك )

مع المحافظه بـ

( دينك ) و ( مبادئكْ) و( تربيتك ) .

مهما ( قالوا و فعلوا وابدلوا ) .

هكذا تعلمنا وسوف نُعلم .. #اوقفوا_شارع_الضلام_بحائل — فهد الهمزآني . (@iiya983) January 19, 2018

#اوقفوا_شارع_الضلام_بحائل

من يصدق ان هذا بحايل !!

الله يكفينا شر الفتن والفساد يارب العالمين و استرنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض و جميع المسلمين. pic.twitter.com/WrOHPoJRM5 — بشاير (@bashayer_salim) January 19, 2018

#اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل

بأسمي وبأسم قبيلة شمر العريقه ننكر هذا الفعل المشين من قبل "هيئه الترفيه" والخادش للحياء ونطالب المسؤولين بالتدخل العاجل. pic.twitter.com/Uz4ztpZAxi — ﴿عمر،الطنايا🇸🇦🦅 . (@omar_lllllll) January 19, 2018

#اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل لاشلت أيديكم 👍🏻 شباب حائل يقتحمون مقر الحفل ويطردون الفرقه والمتراقصات pic.twitter.com/64DOXllHEA — ضمير سعودي (@SaudiFalcon9) January 20, 2018

كما شن النشطاء هجوما عنيفا على النظام السعودي ومحمد بن سلمان، بسبب انتشار مثل تلك الحفلات ومشاهد “الخلاعة” في أرض الله الحرام التي اعتادت المحافظة وانتهاج تعاليم إسلامية في المجتمع ترفض هذه المشاهد.

#اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل

والله الشيء اللي قاهرني حنا بحرب مع الحوثيين وتجيك هيئة الترفيه تسوي حفلات اغاني واختلاط وتصرف ملايين على اشياء قلة حياء ، بالله كيف تبون ننتصر ؟ ماقول إلا :"ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا" !! — ﴿عمر،الطنايا🇸🇦🦅 . (@omar_lllllll) January 19, 2018

#اوقفوا_شارع_الضلام_بحائل

مايحدث في الممشى بحائل عار علينا وعار على المجتمع الحائلي

اختلاط

ديسكو

مرقص

اغاني صاخبة

نعوذ بالله من غضب الله — نوف (@Noon060) January 19, 2018

وش ذُا الفساد عينك عين ياهيئه الترفيه غصب تبوننا نفسد غصب خافو الله يامسلمين #اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل pic.twitter.com/QisjfzJUKl — الشمري 🇸🇦 (@dd1etm) January 19, 2018

#اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل لا حول ولا قوة الا بالله.. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء.ياتي على الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه، ولا يبقى القران سوى رسمه

اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك — هدوء 🔕 (@HAgg38) January 19, 2018

ولفت البعض إلى أن التطور والانفتاح لن يكون بالرقص والحفلات والرؤية التي يروج لها النظام السعودي، با يكون بالعمل وتطوير التعليم والاقتصاد والنهوض بالمجتمع.

التطور ليس

بالتفتح والاختلاط والانحطاط والرقص ..

.

.

التطور هو تطور

( ذاتك ) و ( عقلك ) و( ثقافتك )

مع المحافظه بـ

( دينك ) و ( مبادئكْ) و( تربيتك ) .

مهما ( قالوا و فعلوا وابدلوا ) .

هكذا تعلمنا وسوف نُعلم .. #اوقفوا_شارع_الضلام_بحائل — فهد الهمزآني . (@iiya983) January 19, 2018

#اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل

اقسم بالله ان الدسكوات وانا في هولندا .يعني يمرونها. اهل البلد بشكل نادر

وقتهم بالعمل وتطوير بلدهم

بس مدري ربعنا ليش مفكرين التطور. الا بالرقص والديجي والفجور ترى والله بناء الاوطان يجي بتطوير الجامعات ونراكز البحوث

والتخلص من السجون القسريه — A.M. Alabd (@ClabdRw) January 19, 2018

اهل حايل ماهم بحاجه للترفيه كثر ماهم بحاجه لمستشفى و مدارس و زفلته شوارع وانجاز مشاريع متعثره …

لكن ماتبحثون عنه بهيئتكم ( فساد ) وليس ترفيه #اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل — خالد الشمري (@5_kyky) January 19, 2018

#اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل يـ هيئة الترفيه اهنتو سمعت حايل !

بعد ما كانت بـ الكرم والطيب والاخلاق جعلتو سيرتنا على كل لسان !!

نعنبوكم اغاني بيوم جمعه ! لعنكم الله الف لعنه . — خالد السويدي (@khalid_is4) January 19, 2018

وتشهد السعودية مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

ومن هذه المظاهر اعتقال علماء ودعاة المملكة المحسوبين على تيار الصحوة الذي هاجمه ولي العهد السعودي بشدة، وتقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية، لكنها باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

ووعد “ابن سلمان” عبر رؤيته الجديدة للسعودية المعروفة برؤية 2030 مواطنيه بالتحرر والانفتاح، وهو ما ظهر جليا في قرارات السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب.