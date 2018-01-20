تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا أظهر اقتحام سعوديون لحفل أقامته هيئة الترفيه بمنطقة حائل، حيث شهد الحفل  الغنائي اختلاط بين الرجال والنساء الذين ظهروا وهم يتمايلون على أنغام الموسيقى في مشهد اغضب السعوديين.

 

 

وعبر وسم  #اوقفوا_شارع_الضلام_بحايل أشاد الناشطون بما فعله هؤلاء الشباب من اقتحام للحفل والبطش بالفرقة الموسيقية وطرد الحاضرين وتشتيتهم.

 

 

 

 

 

 

كما شن النشطاء هجوما عنيفا على النظام السعودي ومحمد بن سلمان، بسبب انتشار مثل تلك الحفلات ومشاهد “الخلاعة” في أرض الله الحرام التي اعتادت المحافظة وانتهاج تعاليم إسلامية في المجتمع ترفض هذه المشاهد.

 

 

 

 

 

ولفت البعض إلى أن التطور والانفتاح لن يكون بالرقص والحفلات والرؤية التي يروج لها النظام السعودي، با يكون بالعمل وتطوير التعليم والاقتصاد والنهوض بالمجتمع.

 

 

 

 

 

وتشهد مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد السعودي “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.

 

وفي ظل تولي “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم الحقيقة في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك.

 

ومن هذه المظاهر اعتقال علماء ودعاة المملكة المحسوبين على تيار الصحوة الذي هاجمه ولي العهد السعودي بشدة، وتقليم أظافر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية، لكنها باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

 

ووعد “ابن سلمان” عبر رؤيته  الجديدة للسعودية المعروفة برؤية 2030 مواطنيه بالتحرر والانفتاح، وهو ما ظهر جليا في قرارات السماح للمرأة بقيادة السيارة ودخول الملاعب.