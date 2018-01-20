في وصلة نفاق جديدة خرج مستشار “ابن زايد” الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبدالله الذي عاد من زيارة لمصر بالأمس، ليتحدث عن إنجازات مزعومة لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ومشيرا إلى أن نتيجة الانتخابات معروفة مسبقا وأن السيسي سيكتسح بنسبة 99 %.

ودون مستشار “ابن زايد” في تغريدة له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه “مصر في مزاج انتخابي والنتيجة معروفة سلفا بنسبة 99% لصالح الرئيس السيسي الذي يحتاج ل4 سنوات قادمة لاستكمال وعوده كما ان سجله مقنع ب4,3% نمو اقتصادي و43 مليار $ احتياطي من النقد الأجنبي واستقرار الجنيه والشروع في مشاريع تنموية ب 120 مليار $ والقضاء على خطر الاخوان”

مصر في مزاج انتخابي والنتيجة معروفة سلفا بنسبة 99% لصالح الرئيس السيسي الذي يحتاج ل4 سنوات قادمة لاستكمال وعوده كما ان سجله مقنع ب4,3% نمو اقتصادي و43 مليار $ احتياطي من النقد الأجنبي واستقرار الجنيه والشروع في مشاريع تنموية ب 120 مليار $ والقضاء على خطر الاخوان — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) January 19, 2018

لتقابل تغريدة عبد الخالق عبد الله بسيل من الردود النارية التي تنوعت بين الهجوم الحاد والسخرية من مزاعم مستشار “ابن زايد” عن السيسي الذي أفقر مصر وأغرقها في مستنقع الديون.. بحسب النشطاء.

ههههههههه سبحان من جعل كل من يدافع عن السيسي يصبح اضحوكة ، لو ترجع تقرا كلامك وحجم التناقضات اللي فيه بتستحي من نفسك 😂😊 — محمد الحربي (@norpq11) January 19, 2018

أبشرك بتصير ١٢٠٪ حتى الأموات بيصوتون له. — عبدالعزيز الحبيب (@Abdulaziz10432) January 19, 2018

من الطبيعي انك تكتب تغريده مواليه للسيسي ليس لأكمال وعوده ولكن تريدونه لإكمال مخططكم انتم — 🌍المحقق العام🌍 (@almuhaqqalaam) January 19, 2018

لو تدور لك على شي قهوة تشتغل بها مهرج أفضل لك صدقني يا عجوز الجن قال الخسيسي ينقذ مصر لعنة الله عليك وعليه تافه رويبضة — الدكتور ابو المجد (@freearabfree) January 19, 2018

الاخوان عامليين للامارات هسهس في نفوخهم

رجاله

حررو جزركم المحتله

بدل الولوله زي الحريم علي تويتر

جتكم وكسه — الثورة مستمرة (@MohamedNiazy55) January 19, 2018

كما فند آخرون ما زعم عبد الخالق عبدالله أنها إنجازات قام بها “السيسي”، ليثبتوا كذبه وتدليسه على متابعيه مما وضعه في وضع محرج.

🔴كذااب

االدولار ايام الاخوان ب 6 ج ونص

دلوقتي 18 ج

الناس بتشحت وبتاكل من الزباله

احتياطي نقدي 23 مليار

كلهم من الامارات المحتله و السعوديه و البنك الدولي

خراب اقتصادي

ارتفاع الديون الخارجيه من 38 مليار الي 85 مايار دولار

ارتفاع الدين المحلي من 1.7 تريليون جنيه الي 4.5 تريليون — الثورة مستمرة (@MohamedNiazy55) January 19, 2018

ال 43مليار دول قروض وديون خارجية والنمو الاقتصادي كلام علي ورق والجنيه غرق والحمد لله والإخوان عمرهم ما كانوا خطر بس عملهم حجة عشان يمسك السلطة ف مصر . الحاجة الوحيدة اللي صدقت فيها أنه ناجح لأنه قضي علي المناخ الديموقراطي في مصر — mohamed ali (@mohamed87392731) January 19, 2018

انتم وامثالكم سبب انتكاسه مصر لما تكون نسبه 99%يعني انتكاسه المستبدين امثالكم لايعرفون ذلك طبعا — خالد محمود (@aBQcRev0pdeKTMW) January 19, 2018

السيسي خائن عميل باع الجزر للسعودية والغاز لليونان وقبرص والنيل لاثوبيا ولا يستقوي الا على المصريين المسلمين منهم فقط، اما عباد الصليب فلهم كل الاحترام والتقدير … هذا عميل مجرم قتل المسلمين اكبر انجاز له انشاء ١٧ سجن اضافي للمسلمين المصريين — أدعم سامي عنان (@ahamadking0) January 19, 2018

يشار إلى أن عبد الخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قد وصل الإمارات أمس، الجمعة، بعد انتهاء زيارته لمصر حيث كان يشارك بمؤتمر الأزهر الذي نظم لدعم القضية الفلسطينية.

وأعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي رسميا ترشحه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي يتوقع أن تجري في مارس المقبل وتبدو الساحة فيها خالية له.

جاء ذلك الإعلان في كلمة ألقاها السيسي أمس الجمعة في ختام مؤتمر “حكاية وطن” الذي عقد في جامعة القاهرة على مدى ثلاثة أيام، لشرح ما يقول إنها إنجازات حققها في مدة الرئاسة الأولى التي بدأت في يونيو/حزيران 2014.

وقال السيسي “”اليوم… أقف مرة أخرى حائرا أمام ضميري الوطني وأقول لكم بصراحة وشفافية راجيا أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية ونيل ثقتكم مرة أخرى لفترة رئاسية ثانية”.

وأضاف أنه لن يسمح للفاسدين بالاقتراب من كرسي الرئاسة في مصر، مؤكدا أنه يعلم الفاسدين جيدا وماذا فعلوا.

ودعا السيسي الناخبين إلى الإقبال بأعداد غفيرة على صناديق الاقتراع “لاختيار من يرونه صالحا وقادرا” على قيادة البلاد.

ويتوقع على نطاق واسع أن يفوز السيسي بالمنصب في وقت لم يظهر فيه إلى الآن منافس قوي.

وفاز السيسي في انتخابات 2014 بحصوله على 96.9%، في حين نال منافسه حمدين صباحي 1.4%، وحلت الأصوات الباطلة في المركز الثاني بنسبة 1.7%.