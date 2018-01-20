شنّت الإعلامية القطرية إلهام الكواري، هجوماً عنيفاً، على المغرّد الإماراتي حمد المزروعي، المقرب من ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، بعد إساءاته المتكررة لنساء دولة قطر، وفي مقدمتهنَ والدة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الشيخة موزة.

واعتبرت “الكواري” في تغريدةٍ على حسابها في “تويتر” أن “أبو جهل ومشركي قريش أشرف ممن يتعدي على النساء، متناسياً أن عاقبة جرمه في الدنيا قبل الآخرة. حيث، قال: اتريد أن تعيرنا العرب أنا تسورنا بيت ابن عمنا. فالعربي كان يغض طرفه عن النساء رفعة و نخوة و شهامة. لكن اليوم المزروعي يستبيح كل شيء بضوء أخضر من حكام بلاده”.

أبو جهل ومشركى قريش أشرف ممن يتعدي علي النساء ويطغي ونسي أن عاقبة جرمه في الدنيا قبل الآخرة. حيث، قال: اتريد أن تعيرنا العرب أنا تسورنا بيت ابن عمنا

فالعربي كان يغض طرفه عن النساء رفعة و نخوة و شهامة

لكن اليوم المزروعي يستبيح كل شيء بضوء أخضر من حكام بلاده .@uae_3G #أبوظبي pic.twitter.com/ugSZNYA4Xe — إلهام الكواري #قطر (@ilkuwariqa) ٢٠ يناير، ٢٠١٨

وكانت “الكواري” قد أعلنت عن مكافأة مقدارها 10 آلاف دولار أمريكي لمن يقوم بضرب حمد المزروعي بـ”الجزمة” وتوثيق المقطع بالفيديو، بعد تماديه في التطاول الصريح على الأعراض وإساءته ضد الشيخة موزة والدة أمير قطر .

وشن ناشطون بتويتر هجوما عنيفا على المغرد الإماراتي، ووصفوه بـ “راعي الخنازير” بعد فجره في الخصومة وطعنه في شرف معارضيه.

والمغرد الإماراتي “حمد المزروعي”، وهو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات.

واشتهر “صبي ابن زايد” بتطاوله على العديد من الرموز الخليجية دون أن يجد من يردعه، حيث تبين أن النظام الإماراتي هو من يدعمه ويحميه من أية عقوبة ويحركه هو وأمثاله للتطاول والإساءة للمعارضين بأساليب حقيرة تتناول الأعراض والأنساب.