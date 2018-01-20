كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، عن اسم طفلتها التي ولدت، الاثنين، عن طريق أم بديلة، بمعنى أنه تم زرع بويضة مخصبة لكارداشيان في جسد الأم البديلة.

وقالت “كيم” إنها أسمَتْ الطفلة الجديدة “شيكاغو” على اسم المدينة التي ترعرع فيها زوجها مغني الراب كاني ويست.

وانضمت شيكاغو إلى شقيقتها الكبرى “نورث” البالغة من العمر 4 أعوام، وشقيقها الأوسط “سانت” (ومعناه “قديس”) البالغ من العمر عامين.

وفضّل مغني الراب ونجمة تلفزيون الواقع تقنية الأم البديلة بعدما عانت كيم مشكلات في حمل طفليها السابقين.

وقالت كيم إن الأطباء أبلغوها بأن الحمل بطفل ثالث أمر فيه خطورة على سلامتها.