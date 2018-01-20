حاول وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، تبرير تصرف الإمارات المتعمد بحذف قطر من على خريطة للخليج في متحف اللوفر الجديد في أبو ظبي، بقوله إنها “هفوة بسيطة” لا تستحق التضخيم.

ودون “قرقاش” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) بعدما أثار هذا الأمر جدلا واسعا محاولا التبرير ما نصه:”تابعت بإستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر، تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر.”

تابعت بإستغراب تغريدة رئيس هيئة متاحف قطر والتي ضخمت هفوة بسيطة في قسم هدايا لوفر أبوظبي، وملاحظات بعض الذي تعود الاصطياد في الماء العكر، تبقى الثقافة أسمى من هذه الصغائر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 20, 2018

وتعليقا على هذا أعادت المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، إعادة نشر تغريدة الأكاديمي والباحث البريطاني كريستيان الرتشسين الذي كشف هذا الأمرعلى حسابها، وعقبت بالإنجليزية قائلة: “على مر التاريخ، كانت المتاحف أحد مصادر المعرفة. يزوروها الناس لمعرفة الجديد حول ثقافات العالم من خلال تفقد الأشياء المعروضة في معارضها.”

وتابعت “وعلى الرغم من أن مفهوم المتاحف جديد على أبوظبي، إلا أنني على يقين أن متحف اللوفر (في باريس) ليس راضيا عن هذا الأمر.”

Throughout history museums were a source of reference. People would visit to acquire knowledge and learn about world cultures through the exploration of objects on display. Although the notion of museums is a new one to Abu Dhabi, surely the @MuseeLouvre is not okay with this? https://t.co/k5ikOmSpsd — Al Mayassa Al Thani (@almayassahamad) January 19, 2018

وشن النشطاء هجوما حادا على أنور قرقاش وحكومة الإمارات، مؤكدين أن هذه (ليست هفوة) كما ذكر وإنما حركة مقصودة مع سبق الإصرار.. حسب وصفهم.

يا سعادة الوزير. هذه ليست هفوة وإنما حركة مقصودة مع سبق الإصرار. #قطر واقع وموقع اصيل في خارطة دول الخليج ولايمكن لكائن من كان تجاهلها او الغائها ونرد ونقول لك

دولة قطر تصعب على من بغاها — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) January 20, 2018

تشيلوا خريطة دوله بحالها وتقول هفوة 😂😂😂 طيب البحرين اصغر من قطر ليه ما كانت هفوة — Ehab Al-Abadi (@syalaprof) January 20, 2018

دكتور انور اول من أشار لهذه الخارطة هو الباحث في معهد واشنطن سايمون هندرسون الذي زار متحف لوفر ابو ظبي وشاهد الخارطة بنفسه https://t.co/d1z60c3zlo pic.twitter.com/AIpwciE1nA — محمد النجار (@mnajjar76) January 20, 2018

ولفت آخرون إلى أن فرنسا والتي يوجد بها متحف اللوفر الأصلي وسمحت لأبو ظبي ببناء متحف “لوفر أبو ظبي” الجديد وفقا لاتفاقية شراكة بين الطرفين، قد عنفت حكومة الإمارات لهذا الفعل (الصبياني) الذي لا يتماشى ما سياستها فسارعت الإمارات لتبرير الموقف.

فرنسا لطشتهم وبيحاولوا يرقعوا الموضوع. — صالح العنسي #قطر (@saleh_alansi) January 20, 2018

ياقرقاش #أبوظبي يبدو أنك تعاني من ارتباك شديد جعلك لا تميز بين التأكيد والإستفسار! رئيس هيئة متاحف #قطر لم تضخم شيء هي فقط تستفسر! أنت من يحاول التضخيم لإخفاء هذه الفضيحة العالمية التي لا تغتفر ولا يقبلها العالم المتحضر..@almayassahamad @MuseeLouvre https://t.co/0zdohd3ze0 — نفود الدهيمTBH 🇶🇦 (@nfuodq) January 20, 2018

يصدر منكم التبرير الحضاري الراقي أن كان الامر يتعلق ويمس اهتمام دول الغرب، وتتعاملون بلغة (حمد المزروعي) اذا كان حديثكم لا يشاهده سوى الانسان العربي، نفاق لا تستطيع أن تخفيه في هذا الزمن. — خليفة آل محمود (@khalifa624) January 20, 2018

ولماذا لم تتابع بأستغراب يا معالي الوزير ما يكتبه مواطنكم #حمد_المزروعي من كلام وقذف في المحصنات الغافلات واوقفتوا هذا السفيه عند حده ؟! — مراقب 🇰🇼 (@wsnn40) January 20, 2018

وكان الأكاديمي والباحث البريطاني كريستيان الرتشسين قد نشر صورة على حسابة بـ “تويتر” التقطها داخل أحد المعارض بفرع متحف اللوفر في أبوظبي، تظهر خريطة لمنطقة الخليج من دون وجود لدولة قطر.

ويعد ألرتشسين واحدا من كبار المتخصصين في شؤون الخليج والشرق الأوسط، وهو زميل في “معهد بيكر للسياسة العامة”، وزميل مساعد بمعهد الدراسات الملكية في بريطانيا “تشاتام هاوس”.

Here is the map from an exhibit in the Louvre Abu Dhabi that omits the Qatari pensinsula from the Lower Gulf. The label alongside it reads: Vase

United Arab Emirates, Ramilah, 1000-500 BCE

Soft stone

Al-Ain National Museum pic.twitter.com/VKrPcDZqOF — Kristian Ulrichsen (@Dr_Ulrichsen) January 18, 2018

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، افتتحت الإمارات، متحف اللوفر أبوظبي الملقب بـ”لوفر الصحراء”، بعد 10 سنوات من الكشف عن المشروع الأضخم بين فرنسا والإمارات.

وشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في افتتاح المتحف الذي تجاوزت تكلفة إنشاؤه مليار دولار. واستغرق بناءه 10 سنوات، ويضم نحو 600 عمل فني دائم العرض، بالإضافة إلى 300 عمل أعارتهم فرنسا للمتحف بشكل مؤقت.

وسيقوم 13 متحفًا فرنسيًا على مدى السنوات العشر المقبلة، بإعارة قطع تاريخية وفنية إلى المتحف في الإمارات، ولمدة سنتين كحد أقصى لكل قطعة.

ويمتد المتحف على مساحة تصل إلى 24 ألف متر مربع، وهو من تصميم المهندس المعماري الفرنسي جان نوفل، ويتميز بشعاع النور المستوحى من ظلال أشجار النخيل في أبوظبي، والهدف الأساسي منه أن يكون حلقة الوصل بين الفن الشرقي والغربي.