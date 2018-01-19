سخر مقدّم برنامج “” على فضائية “ من ، قائد شرطة دبي السابق، بسبب مزاعمه بأن مبنى قناة الجزيرة أقيم على انقاض بيت جدّه.

 

وردّ “الأحدب” قائلاً: “لا مشكلة يا رفيق ضاحي أهلا وسهلا.. نحتاج فقط شجرة العائلة لندحض المزاعم التي تقول إن أصولك من ولاية البنجاب .. بتنجاب معك الشجرة”.

يشار إلى أنّ “خلفان” خرج مؤخراً ليهذي مهاجما التي أصبحت تمثل عقدة نفسيه له، ودون ما نصه على :” أطالب بأرض جدي تميم ….قطر قبل حكم آل ثاني حكمها بني ياس”.

تغريدة “خلفان” وضعته هو وجده في مرمى نيران النشطاء، الذين أمطروه بوابل من التعليقات التي تنوعت بين السب والاستنكار والسخرية.

 