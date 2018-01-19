سخر مقدّم برنامج “فوق السلطة” على فضائية “الجزيرة” نزيه الأحدب من ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، بسبب مزاعمه بأن مبنى قناة الجزيرة أقيم على انقاض بيت جدّه.

وردّ “الأحدب” قائلاً: “لا مشكلة يا رفيق ضاحي أهلا وسهلا.. نحتاج فقط شجرة العائلة لندحض المزاعم التي تقول إن أصولك من ولاية البنجاب .. بتنجاب معك الشجرة”.

يشار إلى أنّ “خلفان” خرج مؤخراً ليهذي مهاجما قطر التي أصبحت تمثل عقدة نفسيه له، ودون ما نصه على تويتر:” أطالب بأرض جدي تميم ….قطر قبل حكم آل ثاني حكمها بني ياس”.

أطالب بأرض جدي تميم ….قطر قبل حكم آل ثاني حكمها بني ياس…بيت جدي بالضبط في موقع مبنى قناة الجزيرة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ١٦ يناير، ٢٠١٨

تغريدة “خلفان” وضعته هو وجده في مرمى نيران النشطاء، الذين أمطروه بوابل من التعليقات التي تنوعت بين السب والاستنكار والسخرية.