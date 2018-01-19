تعرضت السفيرة المصرية والمرشحة السابقة لمنصب المدير العام لمنظمة “اليونسكو” مشيرة خطاب لموقف محرج للغاية، بعد تهكم الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، بعد ارتباكها إثر اعتقادها بالخطأ تعطل الميكروفون، خلال فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس.

وبحسب فيديو تداوله ناشطون على مواقع التوصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، فقد حدثت الواقعة في جلسة “المسؤولية الدولية تجاه القدس”، ضمن فعاليات المؤتمر، عقب منح “موسى” الكلمة للسفيرة مشيرة خطاب، فيما ارتبكت الأخيرة ونهضت من مكانها ثم عادت مرة أخرى، مطالبة بتشغيل الميكروفون ظنا أنه معطل.

وأظهر الفيديو، أنه في هذه الأثناء التي شهدت ارتباك مشيرة خطاب، فأجا عمرو موسى الحضور بقوله: “كويس إنك سقطتي في اليونسكو”، وقالها بصوت خافت، لاعتقاده أن الميكروفون مغلق، قبل أن تتدارك مرشحة مصر الخاسرة في انتخابات اليونسكو الموقف وتبدأ في كلمتها دون التعليق على حديث “موسى”.