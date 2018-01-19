أعلنت إدارة نادي “الاتفاق” السعودي التعاقد مع حارس مرمى المنتخب الجزائري رايس مبولحي، مشيرة إلى أنها توصلت إلى اتفاق معه لتمثيل الفريق إلى نهاية الموسم، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وانضم مبولحي (31 عاماً) إلى الاتفاق قادماً من نادي رين الفرنسي بعد اجتيازه الكشف الطبي، وسبق له اللعب لعدد من الأندية في بلغاريا وروسيا وأمريكا وتركيا وفرنسا، كما مثل منتخب بلاده في بطولتي كأس العالم 2010 و2014.

يشار إلى أن “مبولحي” اختير كأحسن لاعب في المنتخب الجزائري خلال نهائيات كأس العالم 2014، كما اختير كتاسع أفضل لاعب في مونديال 2014.

وصنف “مبولحي” ايضا كأفضل حارس خلال الدور الأول من كأس العالم 2014.