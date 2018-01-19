مع تعيين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمدير مكتبه اللواء عباس كامل رئيسا لجهاز المخابرات العامة، أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع مسرب من حوار رئيس تحرير صحيفة “اخبار اليوم” الحكومية، ياسر رزق مع “السيسي” قبل رئاسته، يكشف عن القدوة بالنسبة لـ”السيسي” بحسب ما تحدث به “عباس كامل”.

ووفقا للفيديو المتداول ، فقد توجه الكاتب الصحفي ياسر رزق للسيسي سائلا: “إيه الشخصية اللي تأثرت بيها مثل أعلى عسكريا سواء في العالم أو في مصر؟”، ليرد عباس كامل الذي حضر الحوار نيابة عن “السيسي” قائلا: “هتلر”.

سُئل #السيسي من هو مثلك الأعلى؟ فعلق #عباس_كامل “هتلر” …

كيف ترى شخصية اللواء عباس كامل منذ ظهوره على الساحة المصرية؟ pic.twitter.com/D08Yl11Q3j — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) ١٨ يناير، ٢٠١٨

يشار إلى أن اسم اللواء عباس كامل ظهر بقوة مع اولى تسريبات “السيسي” أثناء حديثه مع الصحفي ياسر رزق في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وهي التسريبات التي أبرزت الدور المحوري لكامل في كل ملفات إدارة الدولة المصرية بعد الانقلاب العسكري على مرسي في الثالث من يوليو/تموز2013.