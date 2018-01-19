مع تعيين الرئيس المصري عبد الفتاح لمدير مكتبه اللواء رئيسا لجهاز المخابرات العامة، أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع مسرب من حوار رئيس تحرير صحيفة “اخبار اليوم” الحكومية، مع “السيسي” قبل رئاسته، يكشف عن القدوة بالنسبة لـ”السيسي” بحسب ما تحدث به “عباس كامل”.

 

ووفقا للفيديو المتداول ، فقد توجه الكاتب الصحفي ياسر رزق للسيسي سائلا: “إيه الشخصية اللي تأثرت بيها مثل أعلى عسكريا سواء في العالم أو في مصر؟”، ليرد عباس كامل الذي حضر الحوار نيابة عن “السيسي” قائلا: “”.

يشار إلى أن اسم اللواء عباس كامل ظهر بقوة مع اولى تسريبات “السيسي” أثناء حديثه مع الصحفي ياسر رزق في أكتوبر/تشرين الأول 2013، وهي التسريبات التي أبرزت الدور المحوري لكامل في كل ملفات إدارة الدولة المصرية بعد الانقلاب العسكري على مرسي في الثالث من يوليو/تموز2013.