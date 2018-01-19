أكد المغرد الشهير “مجتهد الإمارات” صاحب التسريبات السياسية المثيرة للجدل، أن خلافات طاحنة دائرة الآن داخل أروقة الحكم بالإمارات بسبب موقف حكامها المتباين من أزمة قطر، مشيرا إلى أن محمد دحلان المستشار الامني لولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، يحرضه على محمد بن راشد حاكم دبي بحجة تعاطفه مع قطر.

ودون “مجتهد الإمارات” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 100 ألف شخص في تغريدة له على “تويتر” رصدتها (وطن) ما نصه:”هناك خلافات داخل الأسرة الحاكمة بسبب قيام”حمد المزروعي” بسب و قذف أعراض نساء قطر”

وتابع موضحا “محمد بن راشد آل مكتوم يعارض هذا الأمر و يرفض إدخال النساء ضمن الخلاف السياسي، لكن محمد بن زايد يري الأمر حرية شخصية و حرية تعبير عن رأي” مضيفا “المزروعي يستمد قوته من محمد بن زايد و يعتبر نفسه تحت سلطانه”.

هناك خلافات داخل الأسرة الحاكمة بسبب قيام”حمد المزروعي” بسب و قذف أعراض نساء قطر

محمد بن راشد آل مكتوم يعارض هذا الأمر و يرفض إدخال النساء ضمن الخلاف السياسي، لكن محمد بن زايد يري الأمر حرية شخصية و حرية تعبير عن رأي المزروعي يستمد قوته من محمد بن زايد و يعتبر نفسه تحت سلطانه — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ١٩ يناير، ٢٠١٨

وأشار مجتهد الإمارات في تغريدة أخرى إلى أن محمد دحلان يحرض سيده وولي نعمته محمد بن زايد على محمد بن راشد بحجة أنه ينازعه على الحكم ومتعاطف مع قطر ويسعى لحل الأزمة سياسيا.

دحلان يحرض محمد بن زايد على محمد بن راشد بحجة أنه ينازعه على الحكم و متعاطف مع قطر و يسعى لحل الأزمة سياسيا. #أبوظبي#دبي — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) ١٩ يناير، ٢٠١٨

وفي ذات السياق قال ضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إن هناك حالة ارتباك قصوى وفوضى عارمة، تسود الجهاز الامني على خلفية تسريب التسجيل الصوتي للشيخ عبدالله بن علي ال ثاني.

وأكد أن هناك تعليمات متضاربة يصدرها قادة جهاز الأمن الإماراتي، مشدداً على انه الى الآن لم يتخذ قرار في كيفية “تنزيه” اسم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد من هذه الفضيحة.

وأشار إلى أنّ الوزير الإماراتيّ انور قرقاش قد يخرج لتفنيد التسجيل الصوتي واتهام قطر بفبركة الخبر للتغطية على الفضيح، لكنّ نشره هذه التسريبات من داخل الجهاز الأمنيّ قطعت الطريق على “قرقاش”.

وقال “بدون ظلّ”: “فيما يخص تسجيل الشيخ عبدالله بن علي ال ثاني هناك اتصالات سريعه ان يقوم بنفي هذا الخبر من قبل سلطان بن سحيم ال ثاني حالة ارتباك لامثيل لها لدى جهازنا الامني”.