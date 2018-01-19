أعلن الإعلامي المصري، ، حصوله على جديد يخص مسؤول إدارة الجديد، ، وذلك بعد ساعات من توليه المنصب.

 

وقال جاويش إن التسريب هذه المرة يحمل طابعا “جنسيا”، وسينشره على صفحته الخاصة على “فيسبوك”، السبت، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت المصرية نشرت تسريبات سابقة للواء كامل، حيث كان متصدرا لتسريبات عدة من المكتب الرئاسي، وظهرت له عدة حوارات مع رئيس النظام، ، ولواءات للجيش، ووزراء، وقضاة، ورد بأغلبها توجيهات للإعلاميين وتوسطات لدى القضاء لإصدار أحكام تبرئة ضد ضباط شرطة ارتكبوا “مذبحة سيارة الترحيلات”.

 