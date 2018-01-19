أعلن الإعلامي المصري، أسامة جاويش، حصوله على تسريب جديد يخص مسؤول إدارة المخابرات العامة المصرية الجديد، اللواء عباس كامل، وذلك بعد ساعات من توليه المنصب.

وقال جاويش إن التسريب هذه المرة يحمل طابعا “جنسيا”، وسينشره على صفحته الخاصة على “فيسبوك”، السبت، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت قناة مكملين المصرية نشرت تسريبات سابقة للواء كامل، حيث كان متصدرا لتسريبات عدة من المكتب الرئاسي، وظهرت له عدة حوارات مع رئيس النظام، عبد الفتاح السيسي، ولواءات للجيش، ووزراء، وقضاة، ورد بأغلبها توجيهات للإعلاميين وتوسطات لدى القضاء لإصدار أحكام تبرئة ضد ضباط شرطة ارتكبوا “مذبحة سيارة الترحيلات”.