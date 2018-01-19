في مفاجأة جديدة سلم النائب الكويتي السابق “مسلم البراك” نفسه مساء الجمعة، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في قضية دخول المجلس.

ونشر النائب السابق مسلم البراك فيديو وهو في طريقه إلى الكويت معلناً أنه حالياً في محافظة الخفجي بالمملكة العربية السعودية متوجهاً إلى دولة الكويت عبر منفذ النويصيب لتسليم نفسه لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه في قضية دخول مجلس الأمة.

وأكد البراك أنه يعلم أن هناك حكماً قضائياً ينتظره لا علاقة له بالقانون بل هو حكم سياسي ومحاولة للإيذاء، موضحاً أن الصراع في الكويت هو صراع بين الحق والباطل، بين الهدم والبناء، بين الإصلاح والفساد.

وأشار البراك أن قضية دخول مجلس الأمة لا يمكن تجزئتها، مؤكداً أن دخول النواب في ذلك الوقت المجلس ليس لأهداف إجرامية بل أهداف وطنية إصلاحية في المقام الأول.

وتداول ناشطون صورا ومقاطع مصورة تظهر لحظة وصول “البراك” للكويت وتسليم نفسه.

ونقل عنه تصريحاته لدى تسليم نفسه التي قال فيها: ندخل السجن بأمر الله وبإرادتنا.. وحفظ الله #الكويت من كل مكروه.”

مسلم البراك لدى تسليم نفسه: ندخل السجن بأمر الله وبإرادتنا.. وحفظ الله #الكويت من كل مكروه. pic.twitter.com/r0IzDd9Gqn — المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) ١٩ يناير، ٢٠١٨