في مفاجأة جديدة كشف الإعلامي الكويتي ونجم مواقع التواصل شعيب راشد، زيف بعض الإعلاميين مدعي العروبة وعري تصريحاتهم “العنترية الجوفاء”، مشيرا إلى أن الكثير منهم رفض المشاركة معه في حلقة ببرنامجه “سوار شعيب” عن قضية “القدس”، كما أشار إلى أن آخرين طلبوا مبلغا خرافيا مقابل مشاركتهم معه.

ودون “راشد” في سلسلة تغريدات له بـ”تويتر” رصدتها (وطن) مستنكرا أفعال هؤلاء الإعلاميين المخالفة لأقوالهم وتصريحاتهم:”بالمناسبة .. لا يوجد اعلامي يريد المشاركة بحلقة عن القدس في #سوار_شعيب خصوصاً الاعلاميين الذين تشاهدونهم يومياً يغرّدون على تويتر دفاعاً عن الأقصى، منهم من اشترط ان ندفع له مبلغاً من المال ليدافع عن فلسطين !” .

بالمناسبة .. لا يوجد اعلامي يريد المشاركة بحلقة عن القدس في #سوار_شعيب

خصوصاً الاعلاميين الذين تشاهدونهم يومياً يغرّدون على تويتر دفاعاً عن الأقصى، منهم من اشترط ان ندفع له مبلغاً من المال ليدافع عن فلسطين ! — شعيب راشد (@Sh3aib) ١٩ يناير، ٢٠١٨

وتابع موضحا “اتفهم رغبتك بالحصول على أجر وليس لدي مانع.. لكن في قضية فلسطين ؟ وتطلب مبلغاً خرافيّاً ؟ للدفاع عن قضيتك الأولى في “تويتر” و “انستقرام” !”.

اتفهم رغبتك بالحصول على أجر وليس لدي مانع.. لكن في قضية فلسطين ؟ وتطلب مبلغاً خرافيّاً ؟

للدفاع عن قضيتك الأولى في “تويتر” و “انستقرام” ! — شعيب راشد (@Sh3aib) ١٩ يناير، ٢٠١٨

كما اقترح عليه أحد المتابعين استضافة النجم الفلسطيني الشاب محمد عساف، مشيرا إلى أنه شاب وطني ولن يرفض أن يشارك فيما يخدم بلده وقضيته وأهله في فلسطين.

ورد عليه الإعلامي الكويتي قائلا:”تكلفة سفره واقامته علينا .. قوله يجي بحلقة يدافع عن القدس؟ ويعلم الأجيال القادمة شنو أهمية الأقصى؟ كونه عايش في القدس وشاهد على كل شيء ؟”.

تكلفة سفره واقامته علينا .. قوله يجي بحلقة يدافع عن القدس؟ ويعلم الأجيال القادمة شنو أهمية الأقصى؟ كونه عايش في القدس وشاهد على كل شيء ؟ https://t.co/BoZpGSoIUV — شعيب راشد (@Sh3aib) ١٩ يناير، ٢٠١٨

ويقدم شعيب برنامج “سوار شعيب” على يوتيوب واحتل البرنامج المركز الثاني في الأعلى مشاهدةً على يوتيوب في العالم العربي لعامين متتاليين.

وحققت حلقة “جيل الآيباد” من سوار شعيب المركز الثاني من بين الحلقات الأكثر رواجاً في العالم العربي لـ عام2017.