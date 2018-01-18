أثارت صور عدد من نجوم الفن المصري جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب ابتسامات وضحكات أصحابها خلال تقديم واجب العزاء للفنانة رجاء الجداوي بوفاة شقيقتها.

وحرص كثير من الفنانين على الحضور لمساندة الجداوي، من بينهم نبيلة عبيد وهاني رمزي وخالد زكي ودلال عبد العزيز وسهير رمزي وشهيرة وماجدة زكي و بوسي شلبي ولبلبة وعبد الله مشرف ومحمد فريد، وغيرهم ممن تبادلوا معها ومع أسرتها عبارات المواساة. وفق ما نشرت مجلة “لها” الفنية.

يُذكر أنّ الجداوي تقدّم فقرة في برنامج “كل يوم” برفقة الإعلامي عمرو أديب، كما أنها تستعد للمشاركة في عمل درامي جديد، من المقرر أن يعرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2018.