تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشيخ سوري موال لرئيس النظام بشار الأسد، يزعم فيه بأن الالتحاق بجيش “الأسد” يمنح صاحبه براءة من النار.

وقال الشيخ السوري في الفيديو الذي رصدته “وطن”، إنه “إذا كان احد المقاتلين وأتته دعوة للاحتياط للالتحاق بالجيش العربي السوري، وقبل هذه الدعوة بنية صادقة كتب الله له براءة من النار وهو في منزله وبين أهله”.

وأضاف زاعما: “كل يوم يقضيه هؤلاء المجاهدين (جيش بشار) في قتال هؤلاء الأعداء (قوات المعارضة) يحسب لهم كمن عبد الله ألف عام”.