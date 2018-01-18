نشر “تلفزيون قطر” الرسمي تقريرا موثقا فضح فيه ادعاءات المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني بالعفة والشرف، في أعقاب تبرأه من تدوينات المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي حمد المزروعي الذي لم يتوان منذ اندلاع الازمة الخليجية عن الخوض في عرض والدة أمير قطر الشيخة “موزا”.

وفي محاولة منه لتبرئة نفسه من تطاولات “المزروعي” قال “القحطاني” في تدوينة له عبر “تويتر”:”قلتها وأكررها منذ بداية الأزمة. الأعراض خط أحمر. نحن شعب لا يفجر بالخصومة. هذه تربيتنا وعاداتنا وهذه هي توجيهات ولاة أمرنا حفظهم الله. وما علمنا عن الشيخة موزة إلا أنها كريمة ابنة كرام ومن تطاول عليها بالسوء فهذا من سوء تربيته وان كان سعوديًا فهو تحت طائلة النظام”.

#الرتويت_السابق

قلتها وأكررها منذ بداية الأزمة. الأعراض خط أحمر. نحن شعب لا يفجر بالخصومة. هذه تربيتنا وعاداتنا وهذه هي توجيهات ولاة أمرنا حفظهم الله.

وماعلمنا عن الشيخة موزة إلا أنها كريمة ابنة كرام ومن تطاول عليها بالسوء فهذا من سوء تربيته وان كان سعوديًا فهو تحت طائلة النظام. — سعود القحطاني (@saudq1978) January 17, 2018

وتفنيدا لادعاءاته وتذكيرا له بخسته، استرجع التقرير دعم “القحطاني” لبرنامج تذيعه قناة سعودية باسم “كاس لبن” الذي هاجم في إحدى حلقاته وسخر فيها من والدة أمير قطر الشيخة “موزا” مخالفا كل الأعراف الدينية والاجتماعية.

وكشف التقرير عن قيام “القحطاني” بإعادة تغريد الحلقة نفسها التي تعمدت الإساءة والسخرية من الشيخة موزا المسند.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد نقل التقرير بث التلفزيون السعودي الرسمي لمقابلة مع احد المحللين المصريين “المرتزقين” وهو يخوض في عرض الشيخة “موزا” دون أن يصده المذيع او يوقفه.

كما تطرق التقرير، إلى الصحف السعودية والحسابات التويترية التي تتبع للقحطاني، التي لم تتوانى عن الخوض في الأعراض، مثل صحيفة “الاقتصادية والجزيرة”.