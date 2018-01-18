تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لسيدة خليجية من داخل الحرم المكي وهي تؤدي العمرة وتهديها لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال السيدة الخليجية وفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”: “بسم الله توكلت على الله.. هذه عمرة أهديها للشيخ تميم بن حمد والله يتقبل يا رب”.

وأضافت: “هو يستحق الواحد يوخذله عمره”.

خليجية تؤدي العمرة وتهديها للشيخ #تميم حفظه الله .

اللهم تقبلها منها خالصة لوجهك الكريم وجزاها الله خيرا pic.twitter.com/mss2NhdHCM — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) January 17, 2018

ويأتي هذا في وقت واصلت فيه المملكة العربية السعودية توظيف الحج في ضغطها السياسي على قطر ، حيث اتخذت الرياض إجراءات تعيق المعتمرين والحجاج القطريين، وفرضت المملكة شروطا تعسفية ضد الحجاج من بينها السفر إلى المملكة جوا عبر منفذين فقط والمرور من محطات الترانزيت وإلزام خطوط الطيران المستخدمة في نقل الحجاج على موافقة مسبقة من السعودية.

إجراءات أخرى فرضتها السعودية كان من شأنها أن افشلت موسم الحج السابق للقطريين من بينها رفض التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية لتسلم قائمة الحج ورفض التواصل مع المؤسسات القطرية لتأمين سلامة الحجاج وعدم توفير آلية واضحة للتحويلات المالية بعد أن منعت المملكة تداول الريال القطري.

وكانت السعودية قد بدأت إجراءاتها التمييزية ضد القطريين في شهر رمضان الماضي، ووصلت إلى حد طرد المعتمرين وإجبارهم على المغادرة فورا، والأصعب من ذلك أنها منعت طائرات الخطوط القطرية من الهبوط في مطارات السعودية في نفس اليوم الذي طالبت فيه المعتمرين والقطريين عامة بالمغادرة، كما أجبرتهم على إلغاء حجوزاتهم في الفنادق، بالتزامن مع اتخاذ المملكة قرار قطع العلاقات مع الدوحة.