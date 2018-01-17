يبدو أن مهمة المغرد الإماراتي حمد المزروعي قد انتهت وصدرت التعليمات لإنهاء دوره بعد افتضاح أمره باعتباره تحول لكرت محروق طالما استخدمته أبو ظبي في نقل رسائلها دون أن تظهر بشكل رسمي.

ومن هذا المنطلق وفي واقعة مستغربة، شن المستشار في الديوان الملكي السعودي “سليط اللسان” هجوما غير مسبوق ولأول مرة على “المزروعي”، واصفا إياه بسيء التربية، بعد تجاوزاته الغير أخلاقية وخوضه في عرض والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال “القحطاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” قلتها وأكررها منذ بداية الأزمة. الأعراض خط أحمر. نحن شعب لا يفجر بالخصومة. هذه تربيتنا وعاداتنا وهذه هي توجيهات ولاة أمرنا حفظهم الله. وما علمنا عن الشيخة موزة إلا أنها كريمة ابنة كرام ومن تطاول عليها بالسوء فهذا من سوء تربيته وان كان سعوديًا فهو تحت طائلة النظام”.

#الرتويت_السابق

قلتها وأكررها منذ بداية الأزمة. الأعراض خط أحمر. نحن شعب لا يفجر بالخصومة. هذه تربيتنا وعاداتنا وهذه هي توجيهات ولاة أمرنا حفظهم الله.

وماعلمنا عن الشيخة موزة إلا أنها كريمة ابنة كرام ومن تطاول عليها بالسوء فهذا من سوء تربيته وان كان سعوديًا فهو تحت طائلة النظام. — سعود القحطاني (@saudq1978) January 17, 2018

وكان ناشطون بتويتر قد شنوا هجوما حادا، على المغرد الإماراتي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حمد المزروعيالذي اشتهر بين النشطاء بلقب “المغرد البذيء” بسبب فجره في الخصومة والطعن بأعراض مخالفيه بشكل يظهر مدى حقارته.

وتمادى “المزروعي” في تطاوله الصريح على الأعراض وإساءته اللا أخلاقية ضد الشيخة موزة والدة أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ورد النشطاء عبر وسم “#الشيخة_موزا_مصدر_فخرنا” على تهجم “المزروعي” على قطر وأهلها والطعن في شرفهم بكلمات وأساليب قذرة، وصفها البعض بأنها “لا أخلاق أهل الإسلام، ولا مروءة أهل الجاهلية !”.