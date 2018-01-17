كشف حساب “ساحة البلد” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بأن كلف شركات أمريكية لتصميم تحمل صورته، مؤكدا بأن “ابن سلمان” سيوزع هذه الأوراق النقدية على البنوك في نفس يوم تنصيبه ملكا.

 

وقال “حساب ساحة البلد” في تدوينة له رصدتها “وطن”:” تسريبات من الديوان تفيد بأن كلف شركة تصاميم فنية أمريكية لتصميم فئات من العملات الورقية تحمل صورته. وتفيد التسريبات ايضا أنه سيوزع العملة الجديدة على البنوك في نفس يوم تنصيبه ملكا”.

وكان حساب “كشكول” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، قد كشف بأن إعلان تنصيب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ملكا للسعودية قد اقترب جدا، مؤكدا بأن “ابن سلمان” يرغب أن يكون ملكا قبل زيارته المقررة للولايات المتحدة الشهر القادم.

وقال “كشكول” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” معلومة: قريباً MBS ملكاً، موعد تنصيبه مرتبط بزيارتين: الأولى زيارته لأمريكا الشهر القادم ويرغب أن يزورها وهو متوج. الثانية موعد القمة الأمريكية الخليجية بعد ثلاثة أشهر، وهذه مؤكد أنه لن يحضرها إلا ملكاً. شدوا الأحزمة فالبغل سيعتلي العرش”.

وكانت صحيفة “إسرائيل اليوم”، قد أكدت في تحليل لها عن الأوضاع في ، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قاد في العامين الأخيرين كوزير دفاع وحاكم فعلي من وراء الكواليس، نحو عاصفة سياسية واجتماعية واقتصادية لم يسبق لها مثيل.

 

وأضافت في تحليله الذي نشر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن إقالة أو اعتقال عشرات الشخصيات الرفيعة، ومن بينهم 11 شخصية من العائلة المالكة، وزراء يشغلون مناصب حالية، وعشرات الوزراء المتقاعدين ورجال الأعمال، أمر لم يسبق له مثيل في المملكة.

 

وأشار إلى أن السبب الرسمي لموجة الاعتقالات اجتثاث الفساد والرشوة وغسيل الأموال، لكن السبب الذي لا يقل أهمية، هو رغبة الملك سلمان في تمهيد الطريق لنقل الحكم لابنه، ولي العهد، محمد بن سلمان، قريبا، وربما قريبا جدًا.

 

ولفت إلى أن من بين هناك من كان يمكنهم الاعتراض على تعيين ولي العهد الشاب الطموح الذي لا يعرف القيود، ملكا للسعودية.