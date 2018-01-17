كشف حساب “” على موقع التدوين المصغر “تويتر” والذي يديره أحد أقاربها، عن كواليس ما جرى في آخر جلسات محاكمتها أمس، الأربعاء، مؤكدا رفض “عهد” الاعتراف بشرعية المحكمة ووصفه للقضاة باللصوص.

 

وقال حساب “عهد التميمي” في تغريدات على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الآن تمديد عهد بسبب رفضها الأعتراف بالمحاكمة والقاضي والاحتلال أنتم لصوص #عهد_التميمي تقهر سجانيها”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى ناقلا الحوار الذي تم بين “عهد” والقاضي الإسرائيلي: ” عهد للقاضي اليوم مقيدة اليدين والقدمين يحاصرها 10أنتم صهاينة لصوص وإذا خرجت سأظل أقاومكم أطاردكم حتي ترحلوا القاضي ستبقي طويلا #عهد_التميمى”.

 

وكانت المحكمة العسكرية في سجن “عوفر” قرب مدينة رام الله، قد مددت الأربعاء، مدة اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي البالغة من العمر 16 عاما حتى انتهاء الاجراءات القضائية بملفها حتى الـ31 من الشهر الجاري.

 

وقال والد “عهد” باسم التميمي، في تصريحات صحفية، إنّ “محاكمة عهد تأجلت حتى 31 من الشهر الجاري، وهو يوم عيد ميلادها السابع عشر، بينما تأجّلت محاكمة زوجتي ناريمان حتى السادس من الشهر القادم”.

 

وأضاف أن هذا التأجيل للمرة الخامسة؛ لحين انتهاء الإجراءات القضائية، “وقد يطول؛ بمعنى أنّ هذه الإجراءات قد تستمر حتى إصدار قرار الحكم بحقهما”.

 

وقال القاضي العسكري في حكمه: “لم أجد بديلًا سوى الأمر باحتجازها إلى حين انتهاء الإجراءات (القضائية)”، زاعما أنّ “خطورة الجرائم التي اتهمت بها لا تسمح بأي بديل آخر سوى احتجازها”.

 