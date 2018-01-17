كشف حساب “عهد التميمي” على موقع التدوين المصغر “تويتر” والذي يديره أحد أقاربها، عن كواليس ما جرى في آخر جلسات محاكمتها أمس، الأربعاء، مؤكدا رفض “عهد” الاعتراف بشرعية المحكمة ووصفه للقضاة باللصوص.

وقال حساب “عهد التميمي” في تغريدات على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الآن تمديد اعتقال عهد بسبب رفضها الأعتراف بالمحاكمة والقاضي والاحتلال أنتم لصوص #عهد_التميمي تقهر سجانيها”.

الآن تمديد اعتقال عهد بسبب رفضها الأعتراف بالمحاكمة والقاضي والأحتلال أنتم لصوص#عهد_التميمي تقهر سجانيها pic.twitter.com/BQOIIfaCrt — عهد التميمي (@3HDALTMEMY) January 17, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى ناقلا الحوار الذي تم بين “عهد” والقاضي الإسرائيلي: ” عهد للقاضي اليوم مقيدة اليدين والقدمين يحاصرها 10أنتم صهاينة لصوص وإذا خرجت سأظل أقاومكم أطاردكم حتي ترحلوا القاضي ستبقي طويلا #عهد_التميمى”.

عهد للقاضي اليوم مقيدة اليدين والقدمين يحاصرها 10أنتم صهاينة لصوص وإذا خرجت سأظل أقاومكم أطاردكم حتي ترحلوا القاضي ستبقي طويلا#عهد_التميمى pic.twitter.com/ArAuVHegQz — عهد التميمي (@3HDALTMEMY) January 17, 2018

وكانت المحكمة العسكرية في سجن “عوفر” قرب مدينة رام الله، قد مددت الأربعاء، مدة اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي البالغة من العمر 16 عاما حتى انتهاء الاجراءات القضائية بملفها حتى الـ31 من الشهر الجاري.

وقال والد “عهد” باسم التميمي، في تصريحات صحفية، إنّ “محاكمة عهد تأجلت حتى 31 من الشهر الجاري، وهو يوم عيد ميلادها السابع عشر، بينما تأجّلت محاكمة زوجتي ناريمان حتى السادس من الشهر القادم”.

وأضاف أن هذا التأجيل للمرة الخامسة؛ لحين انتهاء الإجراءات القضائية، “وقد يطول؛ بمعنى أنّ هذه الإجراءات قد تستمر حتى إصدار قرار الحكم بحقهما”.

وقال القاضي العسكري في حكمه: “لم أجد بديلًا سوى الأمر باحتجازها إلى حين انتهاء الإجراءات (القضائية)”، زاعما أنّ “خطورة الجرائم التي اتهمت بها لا تسمح بأي بديل آخر سوى احتجازها”.