قال طبيب البيت الأبيض الخاص، والمعالج لثلاثة رؤساء أميركيين، منهم الرئيس الحالي دونالد ترامب، إنّه إذا غيّر نظامه الغذائيّ ومارس الرياضة أكثر لتقليص بدانته ووزنه الذي يزيد عن 108 كيلو غرامات، فإنّه سيعيش 200 سنة إذا اراد.

وتحدث الدكتور الدكتور “روني جاكسون” عن أول كشف طبي عام قام به على صحة ترامب منذ توليه منصبه قبل عام، وذكر أن “مؤشر كتلة الجسم”، أو ما يختصرونه بأحرفBMI كمقياس مستخرج من الوزن مقسوما على مربع الطول بالأمتار عادة، بلغ 29.9 لديه، علما أن الطبيعي هو من 18.5 إلى 25 كحد أقصى.

وغطّت سائل إعلام أميركية عدة خبر الفحص الطبي باهتمام كبير، منها موقع TMZ المختص بأخبار المشاهير على كل صعيد، والمورد أن لترامب تاريخاً مع “الكوليسترول” يراقبه بوصفات طبية، كما يتناول دواء اسمه التجاري Propecia يكافح الصلع واحتدام تساقط الشعر.بحسب “العربية”

وذكر الموقع أن الكشف الذي استغرق 3 ساعات وجرى يوم الجمعة الماضي في مركز طبي عسكري، هو Walter Reed Medical Center بولاية ميريلاند، وجد أن إجابات ترامب “كانت كاملة وواضحة أثناء الفحص، وأن صحته الجسمية والعقلية ممتازة”.

وأضاف أن امتناع ترامب عن التدخين واحتساء الخمور ساعده على التمتع بصحة جيدة، لذلك قال الدكتور جاكسون عن الرئيس “الذي لا يستخدم بدلة أسنان” إنه قادر “على تأدية مهام منصبه وصالح لوظيفته” في رد كما يبدو على جدل بشأن صحته العقلية بشكل خاص.