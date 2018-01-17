أكد وزير الدفاع القطري ونائب رئيس مجلس الوزراء خالد بن محمد العطية، في أحدث تصريحات له وفي رسالة قوية لدول الحصار وخاصة الإمارات بعد مزاعم وسيناريو “اعتراض الطائرات” أن دولة قطر جاهزة لأي اعتداء وقادرة على الدفاع عن نفسها.

وقال “العطية” على هامش حوار له في المعهد الروسي للدراسات الدفاعية والاستراتيجية في لندن:” إن دولة قطر قادرة على الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء وأن الدوحة لا تزال تدعم مبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتتمسك بالحوار كنهج لحل الأزمة الخليجية.”

وأضاف أن الإمارات افتعلت أزمة اعتراض مقاتلات قطرية لطائرات مدنية إماراتية متجهة للبحرين للتغطية على قضية احتجاز الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني من قبل أبوظبي.

وحول ما أثارته أبوظبي بأن دولة قطر تدعم الإخوان المسلمين أكد “العطية” أن “قطر لا تتعامل مع الجماعات والأحزاب بل تتعامل مع الحكومات.. ومصر خير دليل”.