اتهم مساعد رئيس حي ثان بمحافظة المحلة الكبرى المصرية شريف السيد، نائب رئيس الحي ناريمان خضر، بصفعه على وجهه أمام عدد من العاملين.

وقال “السيد”، في مداخلة مع برنامج “العاشرة مساءط، على قناة “دريم” ، إنه حرر محضرًا ضد النائبة وأرفق به شهادة 30 عاملًا بالحي.

من جانبها، نفت “خضر” الواقعة، مؤكدة أن اتهام المساعد الموجّه إليها “ادعاءات كاذبة”، متساءلة: “ينفع أضرب مسؤول قدام 30 أو 40 عامل وسائق”.

وقالت إنها حضرت إلى رئاسة الحي لبحث مشكلة إضراب العاملين، وإن “المساعد تخلى عن دوره ولم يخبر العاملين المضربين بأن إجراءات صرف رواتبهم لم تنته بعد”.

بدوره ذكر الإعلامي وائل الإبراشي إن المواطن التونسي محمد البوعزيزي، أيقونة الثورة التونسية، أقدم على حرق نفسه بسبب صفعة من شرطية.