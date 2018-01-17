أكدت وسائل إعلامٍ سعودية، اليوم الأربعاء، مقتل الداعية الشيخ عبدالعزيز بن صالح التويجري، برصاص مجهولين في منطقةٍ حدودية ضمن بعثة دعوة وبناء مساجد في منطقة غينيا العليا المحاذية لمالي وساحل العاج.

واتهم دعاة ومشايخ وطلاب علم “أهل الخرافة والبدعة والتآمر على الحق” بأنهم وراء اغتيال الشيخ.

وقال مصدر أمني إن الداعية التويجري قتل برصاصتين في الصدر حينما كان على دراجةٍ نارية مع أحد سكان القرية لنقله الى سيارته، حيث اصيب صاحب الدراجة بجروجٍ خطيرة نقل على إثرها الى مستشفى “كانكان” الإقليميّ.

ووفقَ الانباء المتداولة، فقد ألقى “التويجري” أمس الثلاثاء، مع اثنين من مواطنيه خطبة لم ترُقْ لقسم من السكان المحليين وخصوصاً صيادين تقليدين نصبوا له كميناً، قتل فيه الداعية السعودي، فيما أصيب سائق الدراجة، بينما نجا الداعية احمد المنصور المرافق للداعية التويجري.بحسب ما ذكر موقع “ارم”

وعلى “تويتر” اطلق نشطاء هاشتاغ “#استشهاد_الشيخ_عبدالعزيز_التويجري” للتغريد عن الداعية السعودي.

انا لله وانا اليه راجعون استشهاد الداعية الى الله الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري ونجاة الداعية أحمد المنصور الحبس حيث اطلق عليهم النار في منطقة حدودية بين غينياكوناكري ومالي .. بعد إقامة دورة علمية شرعية

للدعاة شرح فيها كتاب التوحيد …. pic.twitter.com/yIv8JnMWmM — فايز متعب الديحاني📚 (@fayez_m_d) ١٧ يناير، ٢٠١٨

استشهد الشيخ/

عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري

المعلم في معهد الدرعية

في منطقة حدودية بين:

غينيا كوناكري ومالي

على يد أحد الوثنيين

بعد إقامة دورة شرعيّة للدعاة

في شرح كتاب التوحيد

و إصابة أحد المشائخ

رحمه الله وجمعنا به في الجنه . pic.twitter.com/yMYXaTy5ZI — مختار الديرة (@MukhtarDeira) ١٧ يناير، ٢٠١٨

عملية اغتيال الداعية #عبدالعزيز_التويجري في غينيا وهو الذي ذهب ليعلم المسلمين هناك التوحيد ليست الأولى فهي تسخة مكررة لمحاولة اغتيال الشيخ القرني وكذلك اغتيال الشيخ وليد العلي وصاحبه رحمها الله هذه العمليات يقف خلفها الرافضة الذين ينشطون في تجهيل الافارقة ويريدون الساحة لهم . — Ahmad Al-enazy (@AhmadAlenazy) ١٧ يناير، ٢٠١٨

نحتسب شهيداً في سبيل الله الشيخ عبدالعزيز بن صالح التويجري الذي قتلته أصابع الخرافة والبدعة والتآمر على الحق إثر خروجه من قرية وثنية في غرب افريقيا كان يدعوهم إلى دعوة التوحيد دعوة الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

(وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا يالله العزيز الحميد) — د محمد السعيدي (@mohamadalsaidi1) ١٧ يناير، ٢٠١٨

لاحول ولا قوة إلا بالله #استشهاد_الشيخ_عبدالعزيز_التويجري بعد إطلاق النار عليه في منطقة حدودية لمالي، بعد إقامة دورة شرعية في شرح كتاب التوحيد؛

رحمه الله وتقبله من الشهداء. علم أعداء الإسلام أنه لا حل مع الدعاة إلّا باغتيالهم بعد فشلهم في إسقاطهم. pic.twitter.com/efip0yT6RN — معاوية العايش (@moawya2016) ١٧ يناير، ٢٠١٨