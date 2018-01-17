نشر العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، الدكتور أحمد الطيبي، مقطع فيديو يظهره وهو يقوم بطرد النائب الإسرائيلي المتطرف أرون حازان من داخل الكنيست بعد تطاوله على الفلسطينيين.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد توجه “الطيبي” للنائب المتطرف المعروف بعدائه وكرهه للعرب “ادحل ..ادحل ..ادحل..اقلب”.

وعلق “الطيبي” على الفيديو قائلا: ” “أمس عندما تطاول هذا الوقح القذر.. طرق الباب وسمع الجواب بلهجة النشامى: إقلب”.

وكان ناشطون قد تداولوا الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لأحمد الطيبي وهو يهتف لنادي الوحدات الأردني داخل الكنيست.

وبحسب الفيديو المتداول فقد أثنى “الطيبي” على المملكة الأردنية الهاشمية واصفا إياها ببلد “النشامى”، مقدما شكره لإدارة الناديين وللأمير علي بن الحسين الذي مباراة رمزية تحت شعار “القدس العاصمة الأبدية لفلسطين” وحضرها أحمد الطيبي يوم الجمعة الماضية.

وقال الطيبي: “لقد أثبتّم يا أسود جمهور الوحدات، المرة تلو الأخرى، صدق انتمائكم الرائع وإخلاصكم للقدس ولفلسطين، وكما رددت معكم أردد معكم: أنا وحداتي ابن مخيمات”.